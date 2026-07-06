Live voetbal

Weghorst verklaart keuze voor Ajax boven Twente in 2024: ‘Had niks met mij te maken’

6 juli 2026, 16:16
Wout Weghorst met FC Twente-logo
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
Maak ons je Google-favoriet

Wout Weghorst is op de clubkanalen van FC Twente ingegaan op de transferzomer van twee jaar geleden. De spits leek toen op weg te zijn naar Enschede, maar tekende uiteindelijk een contract bij Ajax. Volgens Weghorst kon FC Twente niet voldoen aan de financiële eisen van Burnley.

Weghorst stond tot de zomer van 2024 onder contract bij Burnley, dat in 2023/24 degradeerde uit de Premier League. Daar was de spits zelf geen onderdeel van, aangezien hij het hele seizoen op huurbasis voor TSG Hoffenheim speelde. In 2024 wilde de international graag terugkeren naar Nederland en was hij in eerste instantie in beeld bij FC Twente. Bij die club wilde hij dolgraag nog eens terugkeren, zo liet hij weten. Dat hij uiteindelijk niet naar Enschede, maar naar Amsterdam verhuisde, werd hem door de supporters van Twente niet in dank afgenomen.

Artikel gaat verder onder video

Twee jaar later was de aanvaller transfervrij en tekende hij alsnog bij FC Twente. In een interview met de clubkanalen wordt Weghorst gevraagd naar de zomer van twee jaar eerder. “Ik ben blij dat jij het aan mij vraagt, want het was altijd de insteek (om terug te keren naar FC Twente, red.). Maar het bleek dat het niet haalbaar was”, antwoordt de boomlange spits. “Dat had niets met mij te maken, maar had meer met de club te maken.”

Die opmerking besluit hij vervolgens toe te lichten. “FC Twente kreeg toen financieel het hele plaatje niet rond. Ik had toen ook nog gewoon een marktwaarde bij Burnley. Uiteindelijk was die keuze er voor mij nooit”, blikt Weghorst terug. “Dat vond ik heel erg jammer, maar uiteindelijk is dat hoe het voetbal gaat en toen kwam er voor mij in Nederland een mooie andere optie waar ik super blij mee was. Maar ik heb voor mezelf altijd de wens gehad om het alsnog mogelijk te maken.”

➡️ Meer FC Twente nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Mijnans PSV

PSV troeft Ajax af en bereikt akkoord over komst Sven Mijnans

  • Gisteren, 15:29
  • Gisteren, 15:29
  • 10
Ter Stegen / Ajax

Ter Stegen verdient 20 miljoen per jaar: dit betaalt Ajax hem

  • vr 3 juli, 14:44
  • 3 jul. 14:44
  • 10
Marc-Andre ter Stegen wordt gelinkt aan Ajax

Ajax slaat een gigantische slag en heeft Ter Stegen (34) binnen

  • vr 3 juli, 11:56
  • 3 jul. 11:56
  • 7
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Wout Weghorst

Wout Weghorst
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Twente
-
-
2025/2026
Ajax
29
8
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
ADO
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Ajax
0
0
0
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws