is op de clubkanalen van FC Twente ingegaan op de transferzomer van twee jaar geleden. De spits leek toen op weg te zijn naar Enschede, maar tekende uiteindelijk een contract bij Ajax. Volgens Weghorst kon FC Twente niet voldoen aan de financiële eisen van Burnley.

Weghorst stond tot de zomer van 2024 onder contract bij Burnley, dat in 2023/24 degradeerde uit de Premier League. Daar was de spits zelf geen onderdeel van, aangezien hij het hele seizoen op huurbasis voor TSG Hoffenheim speelde. In 2024 wilde de international graag terugkeren naar Nederland en was hij in eerste instantie in beeld bij FC Twente. Bij die club wilde hij dolgraag nog eens terugkeren, zo liet hij weten. Dat hij uiteindelijk niet naar Enschede, maar naar Amsterdam verhuisde, werd hem door de supporters van Twente niet in dank afgenomen.

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Twee jaar later was de aanvaller transfervrij en tekende hij alsnog bij FC Twente. In een interview met de clubkanalen wordt Weghorst gevraagd naar de zomer van twee jaar eerder. “Ik ben blij dat jij het aan mij vraagt, want het was altijd de insteek (om terug te keren naar FC Twente, red.). Maar het bleek dat het niet haalbaar was”, antwoordt de boomlange spits. “Dat had niets met mij te maken, maar had meer met de club te maken.”

Die opmerking besluit hij vervolgens toe te lichten. “FC Twente kreeg toen financieel het hele plaatje niet rond. Ik had toen ook nog gewoon een marktwaarde bij Burnley. Uiteindelijk was die keuze er voor mij nooit”, blikt Weghorst terug. “Dat vond ik heel erg jammer, maar uiteindelijk is dat hoe het voetbal gaat en toen kwam er voor mij in Nederland een mooie andere optie waar ik super blij mee was. Maar ik heb voor mezelf altijd de wens gehad om het alsnog mogelijk te maken.”