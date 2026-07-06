Belgische bond komt met zorgwekkende reconstructie in nieuw statement

De Belgische voetbalbond (KBVB) heeft in een nieuwe verklaring een zorgwekkende reconstructie gegeven van de communicatie met de FIFA over de gang van zaken rond . De bond laat weten dat het verzoek tot informatie door de FIFA direct als beroep werd gezien, waarmee het beroep ook direct niet aan de eisen in de reglementen voldoet.

De soap rond Balogun op het WK krijgt een nieuw hoofdstuk. De spits van de Verenigde Staten werd in de zestiende finale tegen Bosnië-Herzegovina met rood van het veld gestuurd, wat normaal gesproken een automatische schorsing van minstens een wedstrijd betekent. De FIFA maakte zondag echter bekend de schorsing van Balogun te hebben omgezet naar een voorwaardelijke met een looptijd van een jaar, naar verluidt na een telefoontje uit het Witte Huis. Maandagochtend werd bekend dat de KBVB een beroepsprocedure in gang had gezet.

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In een nieuwe verklaring gaat de Belgische bond met een zorgwekkende reconstructie in op de communicatie met de FIFA de afgelopen uren. De KBVB stelt schriftelijk contact te hebben opgenomen met de wereldvoetbalbond nadat via de media bekend werd dat Balogun toch in actie zou mogen komen. De Belgische bond wilde ‘een afschrift van die beslissing, een toelichting bij de gevolgde procedure en een verduidelijking van haar standpunt met betrekking tot de toepasselijke reglementen’ ontvangen.

“Als enige reactie ontving de KBVB een brief van de FIFA waarin werd meegedeeld dat deze correspondentie als een beroep werd beschouwd, dat een arbiter was aangesteld en dat de KBVB slechts enkele uren de tijd kreeg om dat beroep te vervolledigen”, gaat de KBVB verder. De FIFA liet daarbij achterwege om informatie te vertrekken.

De Belgische bond geeft aan dat het in gang gezette beroep kansloos is volgens de reglementen van de FIFA. Hierin staat namelijk dat een beroep ‘slechts ontvankelijk kan zijn wanneer de met redenen omklede beslissing vooraf aan de appellant is meegedeeld’. “Terwijl de KBVB louter om legitieme toelichting vroeg, heeft de FIFA deze vraag zelf omgezet in een beroep om vervolgens onmiddellijk te verzekeren dat dit beroep onontvankelijk zou worden verklaard”, klinkt het. “Tegelijkertijd weigerde de FIFA in te gaan op de volkomen legitieme informatieverzoeken van de KBVB.”

Verandering in communicatie

Ook in de informatieverstrekking voorafgaand aan wedstrijden heeft de FIFA een onmiddellijke aanpassing gemaakt. Het onderdeel met automatische schorsingen voor spelers is volgens de KBVB namelijk ‘doelbewust’ uit de presentatie verwijderd. De bond benadrukt dat dit voor de vier voorgaande wedstrijden op het toernooi wel telkens werd aangestipt. Ook hierover heeft België een verklaring gevraagd, maar bleef een antwoord uit.

“Op dit ogenblik heeft de KBVB nog steeds geen beslissing of enige toelichting van de FIFA ontvangen met betrekking tot deze zaak. Zij ziet zich dan ook genoodzaakt de speelgerechtigdheid van de betrokken speler voor de komende wedstrijd formeel te betwisten”, gaat de bond verder. “Ongeacht de sportieve afloop van deze wedstrijd maakt de KBVB zich ernstige zorgen over de gang van zaken. Zij zal zich de komende uren, dagen en maanden blijven inzetten voor de verdediging van de fundamentele beginselen van ethiek, eerlijke competitie en de belangen van het voetbal in zijn geheel.”

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