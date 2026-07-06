Opvallende afwezige op trainingskamp Ajax: Godts keert terug

Ajax heeft maandag op de officiële kanalen een 25-koppige selectie bekend gemaakt waarmee het afreist naar het Gelderse Garderen voor een trainingskamp. , en schitteren door afwezigheid. is daarentegen wel van de partij in de selectie van hoofdtrainer Míchel Sánchez, nadat de aanvaller zaterdag nog ontbrak tijdens de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding. De Amsterdammers verblijven tot en met zaterdag in eigen land om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen.

De afwezigheid van het genoemde drietal heeft uiteenlopende redenen. De reden voor het ontbreken van Bounida is voor de meeste fans een vraagteken. Al werd er eerder wel gesuggereerd dat het talent op ramoers ligt met de clubleiding nadat een overstap naar Borussia Mönchengladbach in het water viel. Ook Kaplan is in afwachting van een transfer en staat nadrukkelijk in de belangstelling van zijn voormalige werkgever Trabzonspor. Dolberg is op zijn beurt achtergebleven vanwege fysieke klachten, al lijkt ook hij bezig te zijn met een transfer.

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Dat Godts wel in de teambus is gestapt, is een opsteker voor de club. De Belg kwam afgelopen zaterdag niet in actie wegens persoonlijke omstandigheden, maar draait nu weer volledig mee met de groep. Naast de teruggekeerde buitenspeler heeft de Spaanse oefenmeester ook plek ingeruimd voor zomeraanwinst Caio Henrique. De Braziliaanse linksback, die onlangs overkwam van AS Monaco, beleeft zijn eerste trainingsweek in Amsterdamse dienst. Verder krijgen jeugdspelers als Abdellah Ouazane, Jinaïro Johnson, Mohamed Abdalla en Pharell Nash de kans om zich te bewijzen.

Tijdens het verblijf in Garderen hoopt de selectie de valse start van afgelopen weekend weg te spoelen. Bij het officieuze debuut van Míchel ging de ploeg in Ermelo met 1-3 onderuit tegen het Griekse Panathinaikos. Aanstaande vrijdag krijgt de selectie een nieuwe kans wanneer er wordt geoefend tegen AEK Larnaca op het terrein van vv Hulshorst. De trainer had na afloop van het verloren duel in ieder geval voldoende aanknopingspunten voor de komende dagen.