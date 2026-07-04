Valse start voor Míchel: Ajax verliest eerste oefenwedstrijd

Ajax heeft zaterdagavond een nederlaag geleden in de eerste oefenwedstrijd van het seizoen. De ploeg van de nieuwe trainer Míchel ging verdiend onderuit tegen Panathinaikos, dat met name voor rust een sterke indruk maakte: 1-3.

Ajax begon uiterst moeizaam aan het duel met de Grieken. Panathinaikos, dat al langer in voorbereiding is, overklaste de Amsterdammers in de openingsfase bij vlagen. Ajax had moeite met de hoge intensiteit van de tegenstander en gaf veel ruimte weg achter de laatste linie. De Grieken creëerden dan ook de nodige kansen en stonden na een halfuur spelen al met 0-2 voor op Sportpark De Zanderij in Ermelo. Dat was allerminst geflatteerd. Met name de tweede treffer van Panathinaikos was een absolute beauty.

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Toch kwam Ajax beter in de wedstrijd naarmate de eerste helft vorderde. De ploeg van Míchel creëerde een aantal goede kansen en één daarvan werd benut. Spits Don-Angelo Konadu kopte knap raak na een uitstekende voorzet van Oscar Gloukh.

Goal Don-Angelo Konadu: 1-2! — AFC Ajax (@AFCAjax) July 4, 2026

Aan het begin van de tweede helft trad Ajax aan met een compleet ander elftal. Vooral jonge talenten kregen de kans om zich te laten zien aan de nieuwe hoofdtrainer. Ook Dies Janse maakte zijn rentree na zijn verhuurperiode bij FC Groningen.

Deze jonge ploeg van Ajax hield Panathinaikos, dat eveneens volop wisselde, lange tijd op een 1-2 stand. Uiteindelijk vergrootten de Grieken in de 74e minuut de voorsprong alsnog. Een fraaie kopbal van Vicente Taborda verdween achter doelman Paul Reverson.

Daarmee werd ook de eindstand bepaald: 1-3. Geen ideale start voor Míchel, die volgende week een nieuwe kans krijgt om zijn eerste overwinning als Ajax-trainer te boeken. Dan is AEK Larnaca in Hulshorst de tegenstander.