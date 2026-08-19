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Feyenoord wil zakendoen met Atlético Madrid, maar heeft flinke concurrentie

19 augustus 2026, 19:59
Obed Vargas
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Feyenoord heeft zijn oog laten vallen op Obed Vargas, de 21-jarige middenvelder van Atlético Madrid. Dat meldt de Spaanse website Tribuna. De Madrilenen zijn bereid om de Mexicaan deze zomer tijdelijk elders onder te brengen. Een eenvoudige deal lijkt het echter niet te worden: ook meerdere clubs uit LaLiga willen Vargas graag huren.

Atlético heeft besloten dat Vargas voorlopig elders minuten moet maken, ondanks de goede indruk die hij tijdens de voorbereiding heeft achtergelaten. Binnen de Spaanse topclub bestaat veel vertrouwen in de middenvelder, waardoor een definitief vertrek niet aan de orde is. De inzet is nadrukkelijk een huurconstructie, zodat Vargas ervaring kan opdoen en op regelmatige basis aan spelen toekomt.

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Daarmee ontstaat ook voor Feyenoord een mogelijkheid. De Rotterdammers worden genoemd als een van de buitenlandse clubs die interesse hebben in de middenvelder. Vanuit Spanje is de concurrentie aanzienlijk: Getafe, Valencia, Deportivo Alavés en Sevilla hebben eveneens belangstelling.

Atlético Madrid houdt vast aan toekomst met Vargas

Dat Atlético bereid is mee te werken aan een tijdelijk vertrek, betekent allerminst dat de club afscheid wil nemen van Vargas. Integendeel: in Madrid wordt hij gezien als een speler die op termijn een belangrijke rol kan vervullen. Daarom wil Atlético uitsluitend praten over een verhuurperiode.

Daarnaast speelt de bezetting van de selectie mee. Atlético wil een plek voor een buitenlandse speler vrijmaken om een andere voetballer te kunnen aantrekken. Een tijdelijk vertrek van Vargas biedt daarvoor ruimte, terwijl de middenvelder tegelijkertijd elders meer speeltijd kan verzamelen.

Vargas speelde negen interlands voor Mexico, waaronder drie wedstrijden op het WK als invaller. Hij maakte vorig jaar de overstap naar Atlético vanuit Seattle Sounders, waar hij ondanks zijn jonge leeftijd al veel ervaring had opgedaan. Zijn contract in Madrid loopt nog tot medio 2030.

Feyenoord krijgt forse Spaanse concurrentie

Voor Feyenoord wacht daardoor vooral een strijd om Vargas ervan te overtuigen dat Rotterdam de juiste bestemming is voor zijn tijdelijke vertrek. Getafe, Valencia, Alavés en Sevilla worden allemaal genoemd als geïnteresseerde partijen, terwijl er volgens de berichtgeving ook vanuit andere landen belangstelling bestaat.

Vargas kan op meerdere posities op het middenveld uit de voeten. Atlético wil hem in ieder geval ergens onderbrengen waar hij voldoende wedstrijden kan spelen om zijn ontwikkeling voort te zetten.

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Obed Vargas

Obed Vargas
Atlético Madrid
Team: Atlético
Leeftijd: 21 jaar (5 aug. 2005)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Atlético
12
0
2025
Sounders
29
5
2024
Sounders
33
1
2023
Tacoma
0
0

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