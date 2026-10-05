Kees Smit heeft afgelopen zomer wel degelijk wat gemerkt van alle transfergeruchten rondom zijn persoon. Dat vertelt AZ-trainer Leeroy Echteld maandagavond in de talkshow Rondo op Ziggo Sport. Ondanks serieuze interesse van topclubs uit Europa en een vraagprijs van zestig miljoen euro vanuit Alkmaar bleef de twintigjarige spelmaker uiteindelijk gewoon bij AZ voetballen.

De aanvallende middenvelder was tijdens de afgelopen transferperiode een van de meest besproken spelers op de Nederlandse velden. Hoewel Smit naar de buitenwereld toe heel rustig leek te blijven, zag zijn trainer dat al die hectiek hem zeker niet koud liet. De aanvallende middenvelder koos er uiteindelijk voor om in Alkmaar te blijven en sluit een binnenlandse stap naar Ajax, PSV of Feyenoord nagenoeg uit.

Leeroy Echteld over de band met Kees Smit

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Leeroy Echteld kent Kees Smit al wat langer door hun gezamenlijke tijd bij Jong AZ en weet daardoor goed hoe hij de jonge speler moet aanpakken. Bij Smit was dit nodig na alle transfergeruchten van afgelopen zomer, waar Smit last van heeft gehad. "Hij heeft er last van gehad. Maar ja, dat doe je zelf door zo goed te zijn op jonge leeftijd. Ik ken hem al een tijdje. Heb hem bij Jong AZ gehad. Vrij stoïcijnse jongen. Kan je goed mee praten. Hij geeft dan korte antwoorden om ervan af te zijn, maar soms laat ik hem niet glippen. Dan roep ik hem even binnen", aldus Echteld.

Volgens Echteld gaan die gesprekken met de middenvelder niet alleen maar over randzaken, maar juist over zijn prestaties op het veld. "Dan vraag ik hoe het gaat, zeg ik wat er verdedigend en aanvallend van hem verwacht wordt. Wij hebben een goede verstandhouding. Toen hij me na een wissel een keer niet aankeek, waren we de volgende dag alweer oké. We maakten er toen een grapje van op de training. Dan is het ook meteen weer klaar."

Voor Kees Smit en AZ pakt het besluit om te blijven tot nu toe uitstekend uit. De club uit Alkmaar staat bovenaan in de Eredivisie met negentien punten uit zeven duels. Daarin was Smit als vaste nummer tien al goed voor twee assists in 344 speelminuten. Ondertussen is technisch directeur Niels van Duinen in gesprek met het management van de Jong Oranje-international om zijn contract, dat nu nog tot medio 2028 loopt, open te breken en te verlengen.