Noni Madueke kan zijn carrière mogelijk gaan voortzetten in Zuid-Europa. De 24-jarige aanvaller van Arsenal FC staat volgens The Telegraph namelijk in de nadrukkelijke belangstelling van Atlético Madrid en Juventus. Beide topclubs volgen de situatie van de speler nauwlettend met het oog op de naderende transferperiode in januari.

De buitenspeler kent namelijk een uiterst lastige seizoensstart in het Emirates Stadium. Madueke begon afgelopen zomer nog wel in de basis tijdens de met 3-0 gewonnen ontmoeting om de FA Community Shield tegen Manchester City, maar raakte daarna steeds verder uit beeld in de Premier League. De voormalig speler van Chelsea moet het in de competitie dan ook vooral doen met korte invalbeurten in de slotfase en staat pas op 24 speelminuten.

Atlético Madrid en Juventus tonen interesse in Noni Madueke

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Noni Madueke mocht dit seizoen alleen nog maar vanaf het begin meedoen in de Carabao Cup, waarin hij trefzeker was tijdens de 2-4 zege op Ipswich Town. De weinige speelminuten van de vleugelspeler hebben de interesse gewekt van clubs uit het buitenland die spelen in de UEFA Champions League. Zowel Atlético Madrid als Juventus geldt al langere tijd als bewonderaar van Madueke en bekijkt de optie om hem in januari op huurbasis over te nemen.

PSV kan hiervan profiteren, aangezien het een solidariteitsbijdrage zou krijgen. Stel Madueke zou voor 62 miljoen euro, zijn transferwaarde momenteel volgens FootballTransfers, naar Juventus of Atletico Madrid gaan, dan krijgt PSV van die transfer 1,24 miljoen euro. Dat is toch mooi meegenomen voor de club uit Eindhoven.