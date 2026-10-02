Alassane Pléa heeft opnieuw een flinke domper te verwerken gekregen bij PSV en komt dit kalenderjaar niet meer in actie. De Franse spits liep recent op de training een blessure op en moest vervolgens een lichte operatie ondergaan om het probleem op te lossen. PSV maakt vanwege wetgeving rondom privacy geen details bekend over wat er precies aan de hand is, maar wel staat vast dat zijn herstel tot na de winterstop gaat duren.

De nieuwe kwetsuur heeft overigens niets te maken met de zware knieblessure die de dertigjarige Pléa al een lange periode aan de kant hield. Aan het begin van vorig seizoen liep hij in de uitwedstrijd tegen FC Twente grote averij op en volgden er twee operaties. Op 8 augustus maakte de Fransman in het openingsduel van de Eredivisie tegen Fortuna Sittard (2-2) juist nog zijn officiële rentree met een assist, maar nu moet hoofdtrainer Peter Bosz het voorlopig dus weer zonder zijn ervaren aanvalsleider stellen.

Peter Bosz leeft mee met Alassane Pléa

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Peter Bosz gaf op zijn wekelijkse perspraatje aan flink aangedaan te zijn door het nieuws rondom Alassane Pléa. "Wij denken dat hij dit kalenderjaar niet meer in actie zal komen", zo bevestigde de coach van de Eindhovenaren tegenover Voetbal International. Bosz noemt de nieuwe terugval een persoonlijk drama voor de centrumspits, die juist zo hard had geknokt om weer volledig fit te raken: "Omdat ik heel erg met zijn lot begaan ben."

Voor Bosz betekent het wegvallen van Pléa dat hij flink zal moeten puzzelen in de voorhoede. De problemen voorin zijn namelijk groot, aangezien Ricardo Pepi voorlopig ook uit de roulatie is. De Amerikaanse spits moest in het competitieduel met FC Twente al na een paar minuten naar de kant en zit met spierklachten die hem nog een aantal wedstrijden buitenspel zetten. Sam Lammers, begin september overgekomen van FC Twente, kampt daarnaast met klachten en is nog niet wedstrijdfit. Daardoor heeft de Eindhovense staf op dit moment geen enkele ervaren spits tot haar beschikking.

Mikkel Bro Hansen meldt zich aan het front

Door het wegvallen van de ervaren krachten ontstaat er plotseling een kans voor Mikkel Bro Hansen. De pas zeventienjarige Deen kwam afgelopen zomer voor circa drie miljoen euro over van FK Bodø/Glimt en ligt vast tot medio 2029. De talentvolle spits traint al langer mee met het eerste elftal en maakt daar een gretige en uitstekende indruk op de staf.

Buiten Bro Hansen kan Peter Bosz er uiteraard ook voor kiezen om middenvelders een linie naar voren te schuiven, zoals Peter Bosz dat vorig jaar ook deed. Sven Mijnans liet dit seizoen immers al zien prima te renderen in een aanvallende rol, terwijl Guus Til dat vorig seizoen deed. Met vier treffers in zes wedstrijden in de competitie, waaronder een hattrick tegen Sparta Rotterdam, heeft Mijnans zijn scoringsdrift al bewezen.