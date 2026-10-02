In 2013 kwamen spelers van PSV goed weg in Thailand, zo realiseert zich. In een interview voor het programma Taxi Takkies blikt hij terug op het trainingskamp dat PSV in januari 2013 belegde in Bangkok.

PSV trainde een week in Bangkok. De spelers vermaakten zich wel, weet Lens nog. “In mijn tijd bij PSV hadden we een hele groep die heel leuk was. Dat waren echt een stuk of vijf, zes jongens. Van Kevin Strootman, Dries Mertens, Georginio Wijnaldum, Jetro Willems”, blikt hij terug.

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“We hebben Bangkok helemaal op z’n kop gezet”, zegt de oud-aanvaller lachend. “Als ik terugdenk aan die nacht, hadden we allemaal levenslang in de cel kunnen zitten. Ze gingen op zo'n tuktuk springen, pissen vanuit die tuktuk. We hebben een soort Hangover (verwijzing naar de film, red.) gehad daar. We hadden gewoon zo'n leuke groep daar. We waren allemaal knettergek.”

Welke straf riskeerden de PSV'ers?

Van levenslang, zoals Lens gekscherend stelt, zou overigens geen sprake zijn geweest. Openbaar urineren is in Thailand verboden en kan worden bestraft met een boete van maximaal 2.000 baht, destijds omgerekend ongeveer 50 euro. Wanneer iemand zich daarbij in het openbaar ontbloot, kon daar nog een boete van maximaal 500 baht (circa 12,50 euro) bovenop komen. Wie met urine een persoon of eigendom bevuilde, riskeerde zelfs maximaal een maand cel en/of een boete van 1.000 baht (ongeveer 25 euro).

Het grootste risico zat echter in het springen op de tuktuk: als daarbij daadwerkelijk schade was ontstaan, kon vernieling destijds worden bestraft met maximaal drie jaar gevangenisstraf en 6.000 baht boete (circa 150 euro). Bij beschadiging van een voertuig dat voor openbaar vervoer werd gebruikt, kon de maximale straf zelfs oplopen tot vijf jaar cel en 10.000 baht (ongeveer 250 euro).