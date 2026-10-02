Hans Kraay in shock van één Oranje-speler: 'Er is niets meer van over...'

Hans Kraay junior is geschrokken van het optreden van middenvelder Quinten Timber in de wedstrijd tussen Griekenland en Nederland (2-2). De analist van ESPN ziet een hele andere Timber op het veld staan dan voorheen. En dat is niet positief.

De ontmoeting in Thessaloniki eindigde donderdagavond in een 2-2 gelijkspel, nadat Nederland voor rust op een 2-0 achterstand kwam te staan. Waar het elftal zich in het tweede bedrijf knap herpakte, ging het in de nabeschouwing vooral over de zwakke eerste helft waarin bijna niemand kon overtuigen. Ook Quinten Timber niet. Hij zakte door het ijs en werd in de rust gewisseld.

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Hans Kraay junior was na afloop bij ESPN verbijsterd over het optreden van de middenvelder van Crystal Palace en vergeleek dat met zijn periode onder Arne Slot bij Feyenoord. "Hij bouwt heel slecht op. Er is niets meer over van de mooie box-to-box-middenvelder die hij onder Slot was bij Feyenoord. Alles is wild en ongecontroleerd... Zijn aannames zijn slordig. Hij probeert het telkens goed te maken met een overtreding."

Ook Wim Kieft is kritisch

Wim Kieft sloot zich bij de NOS aan bij de forse kritiek op Quinten Timber. Waar Kraay vooral naar de techniek keek, zag Kieft vooral gehaaste keuzes bij de middenvelder. "Timber speelde onrustig. Ik zie de kwaliteiten wel, maar het is altijd zo druk bij hem. Het wordt chaotisch. Dat heeft niets met voetbalkwaliteiten te maken, maar het ontbreekt bij hem gewoon aan een bepaalde rust en simpelheid. Vaak wil hij te veel", aldus Kieft.

Quinten Timber werd door zijn slechte optreden al in de rust gewisseld door bondscoach Xavi Hernández. Ryan Gravenberch verving hem. Die wissel pakte goed uit, al was dat niet alleen aan het wisselen van Timber te danken. Het hele Nederlands elftal kwam na rust beter voor de dag. In het tweede bedrijf knokte Oranje zich daarom nog knap terug na een 2-0 achterstand. Treffers van Virgil van Dijk en Tijjani Reijnders leverden uiteindelijk een 2-2 gelijkspel op.