is na het wegvallen van basisspeler bij Oranje, maar voormalig PSV-clubarts Cees-Rein van den Hoogenband maakt zich zorgen. Die zorgen hebben alles te maken met de zware blessure die de aanvaller achter de rug heeft en de belasting die hij momenteel te verwerken krijgt.

Van Bommel liep vorig seizoen een zware kruisbandblessure op in de thuiswedstrijd van PSV tegen Ajax (2-2). De linksbuiten moest vervolgens langdurig revalideren, maar is inmiddels volledig terug. Van Bommel maakt grote indruk met zijn prestaties voor zowel PSV als het Nederlands elftal. Ook Van den Hoogenband is onder de indruk, maar plaatst tegelijkertijd een kanttekening.

'Hij is nog erg kwetsbaar'

Artikel gaat verder onder video

"Ik vind het ook héél verstandig hoe er met Van Bommel is omgesprongen", begint Van den Hoogenband positief in gesprek met Sportnieuws.nl. "Je ziet wat het resultaat van zo'n goed opgebouwde revalidatie is. Dat is écht heel erg goed gedaan. Die jongen is voortreffelijk begeleid door Egid Kiesouw en dan zie je dat hij er ook sterker is uitgekomen. Hij zit nu wel nog steeds in de fase waarin je moet oppassen. Hij is nog heel erg kwetsbaar", waarschuwt de voormalig PSV-arts. "Hij lijkt genoeg wedstrijdritme te hebben, maar ik leg bewust de nadruk op lijkt..."

'Ik ben bang dat'

Van den Hoogenband vervolgt: "Ik ben bang dat Van Bommel nu twee keer ingezet gaat worden... Ik hoop dat Xavi en zijn medische staf het verstand hebben om dat niet te doen. Die arme Xavi wordt op dit moment natuurlijk op elk resultaat afgerekend. Je zit natuurlijk in een soort glazen huisje, waarbij je constant onder vuur ligt. Dat is niet makkelijk, maar voor mij moet de gezondheid van spelers altijd vooropstaan", besluit de voormalig PSV-arts.

Basisplaats tegen Griekenland

De verwachting is in ieder geval wel dat Van Bommel donderdagavond in de basis zal beginnen, wanneer het Nederlands elftal het in Thessaloniki opneemt tegen Griekenland. Zondag wacht nóg een wedstrijd voor Oranje. Dan komt Servië op bezoek in de Johan Cruijff ArenA.