‘Zelfs Bouwman heeft geklapt voor assist Ruben van Bommel’

Henk Spaan genoot van het doelpunt van Cody Gakpo, die het Nederlands elftal een gelijkspel opleverde tegen Duitsland. De columnist looft de assist van Ruben van Bommel en verwacht dat zelfs heeft geapplaudisseerd voor het hoogstandje.

Bij het debuut van Xavi Hernández pakte Oranje in de blessuretijd een punt tegen Die Mannschaft. Van Bommel veroverde de bal van Serge Gnabry, stoomde op en gaf de bal vervolgens met de buitenkant van zijn voet heerlijk voor op Gakpo. “Het was de kwaliteit van die gelijkmaker die een enorme invloed had op de dopaminespiegel in mijn bloed”, schrijft Spaan.

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“Hij gaf de voorzet met de buitenkant rechts zoals we hem kennen van Modric en Cruijff. Ik denk dat zelfs Aaron Bouwman heeft geklapt”, vervolgt de columnist van Het Parool. In de topper van 5 september 2026 veroorzaakte Van Bommel een flinke blessure voor Bouwman. De aanvaller beukte de Ajacied hard neer, waar Bouwman een gekneusde rib en gekneusde long aan heeft overgehouden.

Onvoldoende voor Van Hecke

Jan Paul van Hecke komt minder positief uit de column van de journalist. De verdediger van Tottenham Hotspur krijgt kritiek op zijn rol bij de gemiste kans van Adeyemi in de eerste helft. “Waar was Van Hecke? Haalde hij bidonnetjes water voor een ploeggenoot? Strikte hij de veters van Mexx? Welke bezigheid nam hem zo in beslag dat hij in geen velden of wegen te bekennen was bij de Duitse counter over onze rechterkant?”, schrijft Spaan, die Van Hecke een 5 geeft. “Het wachten is op Jurriën Timber, of op De Ligt”, sluit hij af.