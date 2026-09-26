‘Toen hij bij Ajax speelde, vroeg ik me af of hij het ging redden’

Kees Kist is bijzonder positief over de ontwikkeling van . De oud-international geeft de middenvelder weliswaar ‘maar’ een 6,5 voor zijn optreden tegen Duitsland, maar geeft hem toch de nodige complimenten.

Gravenberch speelde een solide wedstrijd namens het Nederlands elftal tegen Duitsland (1-1). Al langere tijd is de middenvelder een vaste waarde in het elftal van Oranje. “Er was een periode, toen hij bij Ajax speelde, dat ik me afvroeg of Gravenberch het zou gaan redden in de top”, begint Kist zijn beoordeling.

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“Het is verbazingwekkend hoe deze man is gegroeid. Hij is sterk, dynamisch en heeft overzicht. Technisch vaardig ook en hij brengt alles om hem heen door te scannen zo goed in beeld, dat hij nauwelijks wat fout doet. Een uitstekende middenvelder voor Oranje”, zegt de 74-jarige oud-voetballer.

Het hoogste punt gaat naar Cody Gakpo, die een 7,5 krijgt van Kist. Gakpo was verantwoordelijk voor de gelijkmaker in extremis, toen hij een fraaie voorzet van Ruben van Bommel knap tot doelpunt promoveerde.