Live voetbal

‘Toen hij bij Ajax speelde, vroeg ik me af of hij het ging redden’

26 september 2026, 10:48
Nederland - Duitsland
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Maak ons je Google-favoriet

Kees Kist is bijzonder positief over de ontwikkeling van Ryan Gravenberch. De oud-international geeft de middenvelder weliswaar ‘maar’ een 6,5 voor zijn optreden tegen Duitsland, maar geeft hem toch de nodige complimenten.

Gravenberch speelde een solide wedstrijd namens het Nederlands elftal tegen Duitsland (1-1). Al langere tijd is de middenvelder een vaste waarde in het elftal van Oranje. “Er was een periode, toen hij bij Ajax speelde, dat ik me afvroeg of Gravenberch het zou gaan redden in de top”, begint Kist zijn beoordeling.

Artikel gaat verder onder video

“Het is verbazingwekkend hoe deze man is gegroeid. Hij is sterk, dynamisch en heeft overzicht. Technisch vaardig ook en hij brengt alles om hem heen door te scannen zo goed in beeld, dat hij nauwelijks wat fout doet. Een uitstekende middenvelder voor Oranje”, zegt de 74-jarige oud-voetballer.

Het hoogste punt gaat naar Cody Gakpo, die een 7,5 krijgt van Kist. Gakpo was verantwoordelijk voor de gelijkmaker in extremis, toen hij een fraaie voorzet van Ruben van Bommel knap tot doelpunt promoveerde.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Xavi en Driessen

Valentijn Driessen ziet Xavi door de mand vallen: 'Hij kon het niet...'

  • Gisteren, 08:32
  • Gisteren, 08:32
  • 13
Xavi Hernández

Xavi verrast met vervanger van geblesseerde Brian Brobbey

  • Gisteren, 11:52
  • Gisteren, 11:52
  • 7
Robert Maaskant / Bartina Koeman

Robert Maaskant: 'Vreemd dat Bartina Koeman een minuut stilte kreeg'

  • Gisteren, 11:16
  • Gisteren, 11:16
  • 10
5 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Ryan Gravenberch

Ryan Gravenberch
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 24 jaar (16 mei 2002)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Liverpool
5
0
2025/2026
Liverpool
36
5
2024/2025
Liverpool
37
0
2023/2024
FC Bayern
1
0

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws