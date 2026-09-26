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Belgische media komen met kraakheldere conclusie over debuut Mark van Bommel

26 september 2026, 09:48
Kevin de Bruyne is heel eerlijk over Mark van Bommel: 'Hij is een...'
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Luuk van Grinsven | Redacteur
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Mark van Bommel heeft een uitstekend debuut achter de rug als bondscoach van België. De Nederlander, die het stokje overnam van Rudi Garcia, won met 0-2 van Italië en maakte indruk met de Rode Duivels, zo stellen de Belgische media.

België opende de Nations League-poule met een verdiende 0-2-zege op Italië. Voormalig Ajax-speler Mika Godts zette de ploeg na twintig minuten op voorsprong. Dodi Lukebakio bepaalde de eindstand twintig minuten voor tijd. “Beter kan je moeilijk beginnen”, stelt Sporza na de start van Van Bommel.

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“Grote conclusies trekken na amper één match is altijd gevaarlijk, maar het tijdperk van Mark van Bommel bij de Rode Duivels is veelbelovend begonnen in Rome. De bondscoach vroeg en kreeg herkenbaarheid tijdens zijn vuurdoop. Straf eigenlijk na amper een paar trainingsdagen”, vervolgt het medium.

“Na een halfuur pronkte België met een xG van 2,08 tegen 0,04. Met vijf grote kansen tegen nul. Met twaalf(!) schoten en zestien baltoetsen in het strafschopgebied van de tegenstander. Tegen Italië, hé. Niet in San Marino of Gibraltar. Sinds die oefenwedstrijd tegen Duitsland, in 2023 onder Tedesco, hadden we dít niet meer gezien”, is Niels Poissonnier van Het Laatste Nieuws laaiend enthousiast.

“Van Bommel was de avond in Rome anderhalf uur eerder begonnen met zijn handen chill in z’n trainingsbroek – het vestje openhangend. De bondscoach lachte en dolde. Sommige analisten en tv-journalisten – zelfs Italiaanse – kregen amicaal een knuffel. Zijn perschef na het rondje interviews dan weer een arm rond de nek. Het verschil met zijn voorganger kon niet groter zijn. Waar Rudi Garcia achter elke hoek van het stadion een vijand meende te zien, wandelde Van Bommel in Olimpico rond alsof het zijn eigen tuin betrof. De zelfverzekerdheid spatte ervan af. Nederlandse branie”, jubelt HLN.

Ook Nieuwsblad genoot van onze landgenoot: “Wat een heerlijk begin voor bondscoach Mark van Bommel. De Rode Duivels veegden vooral in de eerste helft de vloer aan met de fiere maar zwakke Italianen”, schrijft ‘chef voetbal’ Ludo Vanderwalle.

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Mark van Bommel

Mark van Bommel
Functie: Coach
Leeftijd: 49 jaar (22 apr. 1977)

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