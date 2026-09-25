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Van Bommel kiest Godts, maar laat grote naam buiten eerste opstelling België

25 september 2026, 19:45
Kevin de Bruyne is heel eerlijk over Mark van Bommel: 'Hij is een...'
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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De eerste opstelling van Mark van Bommel als bondscoach van België is bekend. De Nederlander houdt Romelu Lukaku in het Nations League-duel in en tegen Italië op de bank. Mika Godts vindt zichzelf wél terug aan de aftrap.

De 33-jarige Lukaku was op het WK van afgelopen zomer onder Rudi Garcia ook niet standaard verzekerd van een basisplaats. De topscorer aller tijden van De Rode Duivels (met 93 doelpunten) bewees echter ook als invaller van dienst te kunnen zijn en scoorde uiteindelijk drie keer op het eindtoernooi.

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Van Bommel opteert tegen Italië echter voor de man die afgelopen zomer ook veelal de voorkeur kreeg in de spits: Charles De Ketelaere. De speler van Atalanta, van nature meer een aanvallende middenvelder, was op het toernooi de enige speler (!) die wist te scoren tegen de latere wereldkampioen Spanje en vormt tegen Italië een voorhoede met Godts en Diego Moreira.

Voor Godts is zijn basisplaats ook een opsteker. Garcia hield de linksbuiten, op dat moment nog speler van Ajax, afgelopen zomer buiten zijn WK-selectie. Onder Van Bommel keerde de tweevoudig international echter terug in de ploeg en heeft hij dus ook direct een plek in het elftal af weten te dwingen.

Opstelling België tegen Italië: Lammens; De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagne; Raskin, Tielemans, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Godts

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Mark van Bommel

Mark van Bommel
Functie: Coach
Leeftijd: 49 jaar (22 apr. 1977)

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