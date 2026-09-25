Ajax schrijft na monsterverlies weer zwarte cijfers

Ajax heeft tussen 1 juli 2025 en 30 juni 2026 een bescheiden nettowinst van 2 miljoen euro geboekt. Dat blijkt uit de jaarcijfers die de Amsterdammers vrijdagmiddag hebben gepresenteerd.

Over het seizoen 2024/25 schreef Ajax nog een fors verlies, van 37,3 miljoen euro om precies te zijn. Een jaar later zijn er dus een stuk betere cijfers te overleggen door de club. "De verbetering van € 39,3 miljoen is voornamelijk het gevolg van een hoger resultaat uit transfers en een verbetering van het operationeel resultaat (bedrijfsresultaat vóór afschrijving en resultaat vergoedingssommen), ondanks diverse financiële tegenvallers", zo valt te lezen.

Ajax speelde in het seizoen 2025/26 in de Champions League, wat de nodige miljoenen heeft opgeleverd. Dit jaar komt de club dan weer niet uit in het miljardenbal: omdat Ajax als vijfde eindigde in de Eredivisie eindigden, heeft Ajax zich via de voorrondes moeten plaatsen voor het hoofdtoernooi van de - veel minder lucratieve - Conference League.

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Uitgaande transfers, onder meer die van Jorrel Hato (Chelsea), Brian Brobbey (Sunderland) en Kenneth Taylor (Lazio Roma), leverden Ajax over het voorbije seizoen een totaalbedrag van 65,5 miljoen euro op. Afgezet tegen de betaalde transfersommen voor nieuwe spelers, behaalt de club een positief transferresultaat van 26,7 miljoen euro. Dat is een groot verschil met een jaar eerder, toen onder de streep een verlies van 31 miljoen euro werd geleden.