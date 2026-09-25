Manchester City schuldig bevonden op 114 van 115 aanklachten

Manchester City is schuldig bevonden op 114 van de 115 aanklachten voor het overtreden van de financiële reglementen van de Premier League, zo meldt The Athletic.

De 115 aanklachten hangen al jaren als een donderwolk boven Manchester City, de meest succesvolle Engelse club van de afgelopen decennia. Tussen 2009 en 2018 zou de club de financiële regels van de Premier League én de UEFA veelvuldig hebben overtreden. Zo zou de club geen accurate gegevens aan de bevoegde autoriteiten hebben verstrekt over betalingen aan trainers en spelers en zouden de Financial Fair Play- én de Profitability and Sustainability-regels van respectievelijk de UEFA en de Premier League op grote schaal zijn overtreden. Die regels bepalen het maximale bedrag dat clubs mogen uitgeven aan transfers en salarissen.

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De zaak kwam aan het rollen nadat het Duitse Der Spiegel in november 2018 gelekte financiële documenten van Manchester City publiceerde. Dat leidde uiteindelijk tot 115 aanklachten, waarvan de club nu dus op 114 daadwerkelijk schuldig is bevonden. Welke sanctie daaraan verbonden zal worden is nog niet bekend, maar dat kan bijvoorbeeld gaan om een geldboete, puntenaftrek of zelfs nóg verder gaande sportieve sancties.

De UEFA besloot Manchester City in 2020 al voor twee jaar uit te sluiten van deelname aan Europees voetbal plus het betalen van een boete van 30 miljoen euro, maar de club vocht die sanctie met succes aan bij het CAS. Manchester City houdt tot op de dag van vandaag vol onschuldig te zijn en zal volgens The Athletic naar alle waarschijnlijkheid in beroep gaan tegen de sanctie, zodra die is uitgesproken.

Sinds Manchester City in 2008 in de handen van Sjeik Mansour is gekomen, reeg de blauwe club van Manchester de prijzen aaneen. Zo werd sindsdien liefst acht keer de Engelse landstitel gewonnen en veroverde City zeven keer de EFL-Cup. Het voorlopige hoogtepunt in de clubhistorie vormt de winst van de Champions League, in het seizoen 2022/23.

Rio Ferdinand reageert: 'Nóg een Premier League-medaille voor mijn prijzenkast'

Voormalig Manchester United-verdediger Rio Ferdinand reageert ludiek op de uitspraak. "Nog een Premier League-medaille om toe te voegen aan de prijzenkast", schrijft Ferdinand op X, verwijzend naar zijn laatste seizoen in dienst van United, 2013/14. Daarin eindigden The Red Devils op de tweede plaats achter de stadgenoot, maar de verdediger lijkt er dus rekening mee te houden dat die titel zal worden afgenomen. "En nog eentje voor Jose", "En nog eentje voor Ole", schrijft hij in twee vervolgtweets, verwijzend naar Jose Mourinho en Ole Gunnar Solskjaer, die in latere seizoenen óók als tweede achter City eindigden als trainer van Manchester United.