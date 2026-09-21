BBC deelt 10 uit aan Nederlandse Premier League-ster: 'Hij was verbluffend'

eiste zondag ondanks de 5-3 nederlaag van Sunderland bij Manchester City een hoofdrol op. Engelse media zijn diep onder de indruk van de Nederlander, die goed was voor een hattrick in het Etihad Stadium.

Brobbey bracht Sunderland drie keer terug in de wedstrijd. Nadat Manchester City via Enzo Fernández op voorsprong was gekomen, maakte hij al in de twaalfde minuut gelijk. Ook de 2-1 van Rayan Cherki werd door Brobbey ongedaan gemaakt, waarna hij na rust bij een 4-2 achterstand zijn hattrick completeerde. Uiteindelijk bepaalde Erling Haaland de eindstand op 5-3.

The Athletic ziet veel meer dan drie goals

Artikel gaat verder onder video

The Athletic vindt dat Brobbey meer bracht dan alleen doelpunten. “De hattrick van Brobbey vertelt slechts de helft van het verhaal over zijn impact in deze wedstrijd”, schrijft de bekende sportwebsite, die verwijst naar de gevechten met Rúben Días. De Portugese verdediger probeerde de fysiek sterke Brobbey vroeg vast te zetten, maar kreeg daar nauwelijks vat op. City schoof zelfs middenvelder Elliot Anderson richting de Nederlander om Dias te ondersteunen. Het hielp nauwelijks: Brobbey bleef als aanspeelpunt een cruciale rol spelen in de aanvallen van Sunderland.

Sky Sports zag hetzelfde patroon en beschrijft hoe Brobbey Dias gedurende de wedstrijd domineerde. “Brobbey pestte Rúben Dias en voltooide een opmerkelijke hattrick in een tijdsbestek van 33 minuten”, schrijft de sportzender. "Brobbey verdiende veel meer voor zijn optreden."

© Imago

De BBC beloont 'hattrickheld' Brobbey met een 10. "Drie keer rondde hij van dichtbij af, maar de Nederlander zal er flink van balen dat hij wel met de wedstrijdbal, maar zonder punten naar huis gaat."

Ook de regionale Sunderland Echo deelt een perfecte beoordeling uit. “Een verbluffende, complete prestatie”, luidt de eerste zin van het rapport. De krant prijst niet alleen zijn afwerking en positionering, maar vooral de wijze waarop hij zijn rechtstreekse duel met Dias naar zijn hand zette.

Le Bris en Maresca over Brobbey

Trainer Régis Le Bris is na afloop eveneens complimenteus over Brobbey. “Het is voor ons duidelijk dat hij een goede spits is, hij wordt iedere wedstrijd beter en zijn mentaliteit is geweldig”, zegt de Sunderland-manager. “Het was gewoon een kwestie van tijd."

Manchester City-trainer Enzo Maresca had vooraf rekening gehouden met Brobbey. "Om eerlijk te zijn win ik liever met 1-0 dan met 5-3, maar ik verwachtte al een heel moeilijke wedstrijd. Ik wist hoe goed ze zijn. Zonder bal zijn ze heel agressief en aan de bal hebben ze verschillende wapens. Brobbey is daar bijvoorbeeld één van. Het was heel lastig, maar we hebben een manier gevonden om de wedstrijd te winnen."