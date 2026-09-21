Ajax staat in de Eredivisie op veertien punten en dat zijn er slechts twee meer dan vorig seizoen na de eerste zeven speelrondes. Toch merkt Karim El Ahmadi ‘een wereld van verschil’ als hij de Amsterdammers in actie ziet.

Ajax won alle uitwedstrijden, maar heeft thuis aanzienlijk meer moeite. De vier duels in de Johan Cruijff ArenA leverden slechts vijf punten op. Ook Feyenoord stelt voorlopig teleur voor eigen publiek, met vijf punten uit drie duels. Zondag waren de Rotterdammers wel veel te sterk voor FC Utrecht (5-0).

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“Het verschil met Feyenoord is nog wel dat daar de onderlinge afstanden kloppen, maar aanvallend en in balbezit zie je bij Ajax dat ze allemaal aanstaan en meedoen”, zegt El Ahmadi bij Dit was het Weekend. “Ook met diepteloopjes. Echt een wereld van verschil met vorig seizoen.”

Kenneth Perez is wat cynischer. “Een kinderhand is snel gevuld”, antwoordt hij. “Dat is gechargeerd, maar ik zeg het omdat je uit een heel slecht jaar komt en je nu veel betere spelers hebt. Alleen slaat het zo snel door, omdat we allemaal willen dat Ajax, Feyenoord en PSV het allemaal goed doen.”

Puntenverlies tegen Excelsior

Ajax kwam zaterdagavond niet voorbij Excelsior (2-2). “Er waren wel veel technische fouten, maar ze zaten er in de eerste helft constant bovenop. Míchel en eerder Farioli zijn daar echt mee bezig geweest en je ziet daarin ook de patronen terug, waardoor ze de controle hadden over de wedstrijd. Af en toe hebben ze mindere fases, waarin ze dan die goals tegen krijgen.”

Perez merkt dat de tendens rondom Ajax positiever is dan de stand op de ranglijst zou doen vermoeden. “Brandt is een soort Messi, het gaat wel heel hard”, lacht hij. “We hebben het over een ploeg die al zeven verliespunten heeft na zeven wedstrijden en wat wel zorgelijk is: je speelt met 2-2 gelijk tegen Excelsior. Ze zetten Excelsior wel volledig onder druk, maar feit blijft dat ze zeven verliespunten hebben.”

“Een aantal dingen klopt niet en dat heeft te maken met kwaliteit”, vervolgt Perez over de remise tegen Excelsior. “Kehrer werd na Fortuna-uit neergezet als absolute topspeler, maar ik heb liever dat hij bij de 1-2 gewoon adequaat ingrijpt. Kinderlijk eenvoudig. Het ziet er ook beter uit, maar ik vind de tendens echt veel te positief.”