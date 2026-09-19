Excelsior-trainer kan ogen niet geloven tegen Ajax: 'Hij is fraude voor de competitie'

Ruben den Uil geniet van het resultaat van Excelsior tegen Ajax (2-2). De trainer beseft dat 'het een beetje meezat' voor zijn ploeg, maar is ook trots op de getoonde strijdlust. Bovendien is Den Uil complimenteus over , de spits van Ajax die de eindstand op 2-2 bepaalde.

"Het kwaliteitsverschil was vandaag natuurlijk behoorlijk", geeft Den Uil toe in het interview met ESPN. "Als je ziet welke spelers Ajax heeft en welke spelers ze nog kunnen brengen, dan moet het ook een beetje meezitten. We hebben gevochten als leeuwen en daar kunnen we ongelooflijk trots op zijn.”

Artikel gaat verder onder video

Dat was ook nodig, weet Den Uil. “Tuurlijk. Zo realistisch moet je ook zijn als je kijkt naar de kansen, de schoten en het balbezit. Maar goed, laten we ook eerlijk zijn: als je dit Ajax ziet... En Tolu, dat is bijna fraude voor de competitie. Iemand die zó beresterk en zó lang is...”

Lachend beaamt Den Uil dat Tolu haast een 'cheatcode' is. De 1 meter 97 lange spits torende enkele keren boven zijn bewakers uit. "Dat is niet normaal. Al dek je perfect voor de goal, dan nog kan deze man boven je uitkomen en hem binnenknikken. Zij hebben een aantal van zulke ontzettend goede spelers, ook voor de Eredivisie. Dat is ongekend.”

“Dus het is echt een ontzettend knappe prestatie van ons", vervolgt de trainer van de Rotterdammers "We bleven tot de laatste minuut vechten voor iedere bal. En dan heb je ook het geluk nodig dat zo’n bal er een keer niet in gaat. Maar dat dwing je soms ook wel een beetje af.”