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Ajax-fans wijzen dezelfde zondebok aan: 'Ik word moe van hem'

19 september 2026, 21:34
Ajax - Excelsior
Foto: © Imago
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Anton Gaaei krijgt veel kritiek te verduren tijdens de wedstrijd tussen Ajax en Excelsior. De rechtsback wordt door fans kwalijk genomen dat hij veelal voor eigen succes gaat.

Gaaei zocht zaterdagavond tegen Excelsior opvallend vaak zelf het doel. De rechtsback van Ajax waagde kort voor rust zijn eerste poging van afstand, nota bene met zijn mindere linkerbeen. Het leverde weinig gevaar op: zijn schot veranderde in een flinke afzwaaier en verdween ruim naast het doel van Excelsior.

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Ook na rust bleef Gaaei nadrukkelijk naar mogelijkheden zoeken om zelf af te drukken. In de 52ste minuut nam hij een bal ineens op de slof, maar opnieuw kreeg de Deen zijn poging niet goed tussen de palen. Enkele minuten later zorgde een nieuwe doelpoging voor zichtbaar meer frustratie. Gaaei besloot opnieuw zelf uit te halen, terwijl Davy Klaassen zich aanbood. Zijn schot leverde niets op en de aanvoerder maakte direct duidelijk dat hij de bal liever had gekregen.

Toch kwam Gaaei even later nog dicht bij een treffer. In de 67ste minuut kreeg hij opnieuw een mogelijkheid, maar ditmaal stond Excelsior-doelman Stijn van Gassel een doelpunt in de weg. Het was zijn gevaarlijkste poging van de avond, nadat meerdere eerdere schoten zonder resultaat waren gebleven. Ook leidde Gaaei met een lange bal een kans in voor Tolu Arokodare, maar Van Gassel was net op tijd zijn doel uitgekomen om de situatie onschadelijk te maken.

Op X loopt de irritatie over de keuzes van Gaaei ondertussen snel op. "Het is echt zo jammer dat Gaaei altijd blind voor het schot gaat als-ie in de buurt van de zestien staat”, schrijft een supporter. Een ander verzucht: "Kan iemand Gaaei vertellen dat-ie niet elke bal die in de buurt van de zestien voor zijn voeten komt hoeft te schieten.”

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Gaaei of Rosa, het maakt geen donder uit wie er staat, ze voldoen allebei niet.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
883 Reacties
798 Dagen lid
2.073 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Gaaei of Rosa, het maakt geen donder uit wie er staat, ze voldoen allebei niet.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Ajax - Excelsior

Ajax
2 - 2
Excelsior
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Anton Gaaei

Anton Gaaei
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (19 nov. 2002)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
3
0
2025/2026
Ajax
28
1
2024/2025
Ajax
25
3
2023/2024
Jong Ajax
8
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
AZ
6
11
16
3
Feyenoord
6
13
14
4
Ajax
7
12
14
5
Twente
6
7
13
6
Excelsior
7
6
11

Complete Stand

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