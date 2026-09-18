Situatie bij Feyenoord heeft pijnlijke gevolgen voor Luciano Valente

Luciano Valente zit niet bij de selectie van het Nederlands elftal. Ondanks dat de aanvoerder van Feyenoord goed aan het seizoen is begonnen, heeft hij geen uitnodiging van Xavi gekregen. Robert Maaskant denkt dat zijn huidige positie bij Feyenoord daar invloed op heeft gehad.
Vrijdagmiddag maakte Xavi, de nieuwe bondscoach van Oranje, zijn eerste selectie van het Nederlands elftal bekend. Met Gjivai Zëchiël is er één Feyenoorder opgenomen in de selectie. Valente, die gezien zijn spel in de openingsfase van het seizoen ook voor een oproep in aanmerking leek te komen, blijft thuis.
Maaskant denkt dat het voor Valente nadelig heeft uitgepakt dat hij momenteel als linksbuiten speelt bij Feyenoord, zo stelt hij in het programma Rijnmond Sport van RTV Rijnmond: "Het is een probleem voor hem, als het gaat om Oranje. Als hij middenvelder was gebleven, met zijn loopvermogen en inzicht, had hij een grotere kans om bij de selectie te zitten."
Ook Givairo Read zit niet bij de selectie. Dennis Kranenburg, eveneens te gast in de podcast, vindt het logisch dat de rechtsback van de Rotterdammers nog niet bij het grote Oranje zit: "Aan de rechterkant heb je Denzel Dumfries, Jeremie Frimpong en Lutsharel Geertruida. Het is dus logisch dat Read er nog niet bij zit."
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.