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Situatie bij Feyenoord heeft pijnlijke gevolgen voor Luciano Valente

18 september 2026, 20:53
Luciano Valente
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Luciano Valente zit niet bij de selectie van het Nederlands elftal. Ondanks dat de aanvoerder van Feyenoord goed aan het seizoen is begonnen, heeft hij geen uitnodiging van Xavi gekregen. Robert Maaskant denkt dat zijn huidige positie bij Feyenoord daar invloed op heeft gehad.

Vrijdagmiddag maakte Xavi, de nieuwe bondscoach van Oranje, zijn eerste selectie van het Nederlands elftal bekend. Met Gjivai Zëchiël is er één Feyenoorder opgenomen in de selectie. Valente, die gezien zijn spel in de openingsfase van het seizoen ook voor een oproep in aanmerking leek te komen, blijft thuis.

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Maaskant denkt dat het voor Valente nadelig heeft uitgepakt dat hij momenteel als linksbuiten speelt bij Feyenoord, zo stelt hij in het programma Rijnmond Sport van RTV Rijnmond: "Het is een probleem voor hem, als het gaat om Oranje. Als hij middenvelder was gebleven, met zijn loopvermogen en inzicht, had hij een grotere kans om bij de selectie te zitten."

Ook Givairo Read zit niet bij de selectie. Dennis Kranenburg, eveneens te gast in de podcast, vindt het logisch dat de rechtsback van de Rotterdammers nog niet bij het grote Oranje zit: "Aan de rechterkant heb je Denzel Dumfries, Jeremie Frimpong en Lutsharel Geertruida. Het is dus logisch dat Read er nog niet bij zit."

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Pery
13 Reacties
442 Dagen lid
21 Likes
Pery
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Moetten daar aleen maar blij mee zijn want afgelopen jaren te veel blessures gehad door dat gijle ,nederlans elf tal,heb er niks mee

Vriendje Stokvis
2.075 Reacties
729 Dagen lid
9.548 Likes
Vriendje Stokvis
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Heel blij dat ze allebei niet geselecteerd zijn. Krijg je alleen maar blessures van. Prima zo.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Pery
13 Reacties
442 Dagen lid
21 Likes
Pery
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Moetten daar aleen maar blij mee zijn want afgelopen jaren te veel blessures gehad door dat gijle ,nederlans elf tal,heb er niks mee

Vriendje Stokvis
2.075 Reacties
729 Dagen lid
9.548 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heel blij dat ze allebei niet geselecteerd zijn. Krijg je alleen maar blessures van. Prima zo.

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Luciano Valente

Luciano Valente
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (4 okt. 2003)
Positie: M (L), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
6
3
2025/2026
Feyenoord
32
2
2024/2025
Groningen
32
2
2023/2024
Groningen
34
7

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
6
15
16
2
AZ
6
11
16
3
Feyenoord
6
13
14
4
Ajax
6
12
13
5
Twente
6
7
13

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