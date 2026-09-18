Arno Vermeulen spreekt zich uit over Johan Derksen: 'Het was apart...'

Arno Vermeulen heeft geen enkele moeite met de bijnaam De Witte Chinees, hoe hij jarenlang werd genoemd door Johan Derksen in het programma Vandaag Inside. Dat laat de gepensioneerde voetbalcommentator weten in een interview met Voetbal International.

De bijnaam De Witte Chinees voor Arno Vermeulen gaat al zo'n tien jaar mee. Johan Derksen introduceerde de term rond 2013 als een grap, vanwege het feit Derksen gaf Vermeulen de bijnaam omdat hij naast voetbal óók af en toe tafeltennis versloeg bij de NOS. De bijnaam werd vervolgens een terugkerend onderdeel van de uitzendingen van Voetbal International en later Vandaag Inside. Als Vermeulen ter sprake komt, komt ook De Witte Chinees ter sprake.

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"Ik heb geen last van die bijnaam gehad, hoor", blikt Vermeulen terug in een uitgebreid interview met Voetbal International. "Ik heb hem met trots gedragen. Maar dat was wel een aparte tijd, ja. VI begon hun talkshow met onze hoogtepunten… Wat wil je nog meer? Topreclame, dat was een groot compliment voor Studio Voetbal. En ik vond het sterk dat wij er zelf nooit aandacht aan hebben besteed in ons programma."

Vermeulen blikt in hetzelfde interview ook terug op het verdwijnen van Studio Voetbal. Het programma is wegens bezuinigingen van de buis gehaald: "Ik vond het een onhandige en domme beslissing om het programma te stoppen. Er keken toch zo’n 500 duizend mensen naar en er gebeurde op zondagavond veel in de voetballerij. Het opwachten van een bus bijvoorbeeld, waar je dan verslag van kon doen. En veel transfernieuws komt op zondag. Korte video’s gingen op socials ook enorm rond. Dus we bereikten echt heel erg veel mensen. Het is gewoon doodzonde, ook met het oog op de uitzendrechten van de Eredivisie-samenvattingen. Dat contract loopt af en dit geeft geen signaal af dat je het belangrijk vindt", besluit Vermeulen.