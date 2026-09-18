Sofyan Amrabat veegt uitspraken bondscoach Marokko van tafel

Sofyan Amrabat veegt de recente uitspraken van bondscoach Mohamed Ouahbi resoluut van tafel. De middenvelder van Ajax reageert in gesprek met ESPN met grote verbazing op het verhaal dat hij de nationale ploeg de rug heeft toegekeerd vanwege een reserverol. De controleur liet begin september al weten zich voorlopig niet meer beschikbaar te stellen voor het Marokkaanse elftal zolang Ouahbi daar de leiding heeft.

Ouahbi verklaarde op een persconferentie dat het ontbreken van de ervaren middenvelder alles te maken heeft met de wetten van de topsport en een veranderende groepsdynamiek. Daarmee wekte de keuzeheer sterk de indruk dat Amrabat geen genoegen wilde nemen met een plek op de reservebank. Volgens de international klopt daar helemaal niets van: hij stelt in zijn hele carrière nog nooit ergens een basisplaats te hebben geëist.

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Amrabat benadrukt dan ook dat de lezing van zijn bondscoach hem volkomen overviel. "Ik moet zeggen dat ik best wel verbaasd was. Ik had het ook niet verwacht, het was een beetje vreemd. Ik heb dat nooit tegen iemand gezegd, in mijn hele carrière niet. Niet eens bij een club, laat staan bij mijn land", vertelt de middenvelder over de beweringen van Ouahbi.

Zijn toewijding aan Marokko staat volgens de Ajacied dan ook buiten kijf, ongeacht hoeveel minuten hij mag maken. "Ik houd van mijn land. Ik heb altijd met veel trots voor mijn land gespeeld. Het is de grootste eer die er is. Of dat nou negentig minuten is, twintig, tien of niets… Ook toen ik tijdens het WK niet speelde, heb ik altijd klaargestaan voor de jongens", legt hij uit.

Vooral de suggestie dat hij zou teren op zijn verleden of een onaantastbare status verlangt, steekt Amrabat enorm. Ouahbi stipte immers aan dat eerdere prestaties geen garanties bieden voor het heden. De middenvelder geeft echter aan dat hij nooit met zo'n houding op het veld heeft gestaan en dat het teambelang voor hem altijd vooropstaat.

"Hij had het ook over status en verleden, maar dat telt voor mij niet. Je moet het vandaag op het veld laten zien. Dat vond ik erg jammer, want het is niet waar. Maar ik wil het er verder niet over hebben. Het gaat niet om mij, maar om het team. Hij is de trainer. Ik wens hem en het team het beste. Ik hou niet van moddergooien", besluit de middenvelder duidelijk.