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Valentijn Driessen ziet Feyenoorder ontbreken bij Oranje: 'Interessante speler'

18 september 2026, 16:58
Driessen had Feyenoorder graag bij Oranje gezien: 'Interessante speler'
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
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Givairo Read maakt een stormachtige ontwikkeling door bij Feyenoord en kan zomaar een serieuze optie worden achter Denzel Dumfries bij het Nederlands elftal. Dat stelt Valentijn Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De jonge rechtsback liet zich de afgelopen weken zowel op de Nederlandse velden als op het Europese toneel nadrukkelijk gelden.

Driessen baseert zijn oordeel vooral op de aanvallende impulsen van de twintigjarige vleugelverdediger, die zich recent liet gelden tegen FC Barcelona en PEC Zwolle. Waar Dumfries al jarenlang de vaste rechtsback van Oranje is, klopt Read in Rotterdam-Zuid nadrukkelijk op de deur voor een plek in de selectie. Met name tijdens het uitduel met PEC Zwolle toonde de Feyenoorder zijn aanvallende klasse: bij de historische 0-7-overwinning in Overijssel eiste hij een absolute hoofdrol op door al vroeg tweemaal het aluminium te raken en vervolgens drie assists af te leveren.

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Ik had Read wel in de selectie willen zien", stelt de journalist. "Ik vond dat hij tegen Barcelona door de mand viel, maar tegen PEC Zwolle speelde hij juist heel goed. Misschien dat hij de tweede man achter Dumfries kan zijn; hij is in elk geval een bijzonder interessante speler." Daarbij wijst de chef sport op een opvallende statistiek: "Volgens mij is hij de verdediger met de meeste balcontacten in de zestien van de tegenstander. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de speelstijl van Feyenoord, maar het is wel opmerkelijk."

Driessen ziet bovendien een duidelijke gelijkenis tussen Read en Dumfries, waardoor de Feyenoorder in zijn ogen een aantrekkelijk alternatief vormt voor de vaste rechtsback van Oranje. "Het is aanvallend een heel gevaarlijke jongen en dat is Dumfries ook, dus dan heb je wel een soortgelijke speler daarachter", concludeert Driessen.

Een eerste uitnodiging voor het Nederlands elftal laat voor Read voorlopig op zich wachten. De verdediger ontbreekt in de selectie voor de komende interlandperiode en richt zich nu op de kwalificatiewedstrijden met Jong Oranje.

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Givairo Read

Givairo Read
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 20 jaar (2 jun. 2006)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
6
0
2025/2026
Feyenoord
16
1
2024/2025
Feyenoord
26
2
2023/2024
Feyenoord
0
0

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