Lukkien: 'Obsessieve trainer' staat mogelijk voor razendsnelle FC Groningen-rentree

zou vanavond (vrijdag) reeds zijn rentree in het shirt van FC Groningen kunnen gaan maken. De 32-jarige rechtsback werd afgelopen dinsdag transfervrij ingelijfd, maar maakt deels noodgedwongen nú al deel uit van de wedstrijdselectie van trainer Dick Lukkien voor het thuisduel met PEC Zwolle, dat om 20.00 uur begint.

Hateboer vertrok 9,5 jaar geleden bij FC Groningen voor een buitenlands avontuur, dat hem via Italië (Atalanta) naar Frankrijk (Stade Rennais en Olympique Lyonnais) zou leiden. In dienst van de Italianen debuteerde de geboren Groninger in 2018 in het Nederlands elftal, waarvoor hij uiteindelijk 13 officiële interlands zou spelen. Met Atalanta won hij in 2024 bovendien de Europa League.

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Na afgelopen zomer uit zijn contract te zijn gelopen in Frankrijk, tekende Hateboer dinsdag een eenjarig contract bij FC Groningen. Inmiddels heeft de KNVB groen licht gegeven en Hateboer speelgerechtigd verklaard. Dat komt Lukkien niet slecht uit, aangezien in de personen van Wouter Prins, Nikolas Brandis, Tyrique Mercera en Elvis van der Laan liefst vier verdedigers tegen PEC ontbreken.

De laatste officiële speelminuten die Hateboer maakte, dateren alweer van vier maanden geleden, toen hij een helft meedeed in het competitieduel tussen Lyon en RC Lens (0-4 verlies). Is de verdediger wel voldoende wedstrijdfit om in actie te komen tegen PEC? "We moeten wel voorzichtig met hem zijn", zegt Lukkien tegen het clubkanaal van FC Groningen. "Maar ik ken Hans natuurlijk al heel lang en ik weet dat het eigenlijk een obsessieve trainer is. In de zin dat hij zichzelf heel goed fit heeft gehouden. Dat heeft hij niet in groepsverband gedaan, maar wel met een van zijn beste vrienden, Glenn Bijl. Die ken ik ook heel goed, en die twee hebben elkaar echt opgejut. Dat zie je ook in alle waarden", aldus de trainer.