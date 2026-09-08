FC Groningen greep vlak voor transferdeadline naast begeerde middenvelder

FC Groningen had vlak voor het verstrijken van de transferdeadline nog een extra middenvelder willen halen, maar greep uiteindelijk mis. Dat onthult algemeen directeur Frank van Mosselveld in de podcast De Bestuurskamer van FC Afkicken.

FC Groningen hield de middelste linie deze transferzomer vrijwel intact. Alleen de lang geblesseerde Stije Resink vertrok uit de Euroborg, hij vervolgt zijn carrière bij AZ. Huurling Travis Hernes werd definitief overgenomen van Newcastle United, terwijl Tygo Land nog een jaartje geleend wordt van PSV. Toch had de club tot vlak voor het sluiten van de markt nog hoop op een extra versterking.

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"We waren nog bezig met een middenvelder, maar de dag voor het sluiten van de window ging daar een streep door", vertelt Van Mosselveld in de podcast. Toch is de algemeen directeur wel positief over het verloop van de in zijn woorden 'rumoerige en chaotische' transferperiode. "We kunnen tevreden zijn, we hebben ons versterkt daar waar we ons wilde versterken. Etienne Vaessen, Thijmen Blokzijl, David van der Werff en Tika de Jonge hebben verlengd ondanks interesse en ook Thom van Bergen hebben we kunnen behouden", somt de algemeen directeur op.

Vorig seizoen eindigde FC Groningen als negende in de Eredivisie, waardoor de club zich wist te plaatsen voor de play-offs om Europees voetbal. Dat is voor dit seizoen opnieuw het doel, hoewel de club financieel nog wel een aantal stappen te zetten heeft. "Het is altijd een koppeling naar je financiële mogelijkheden. Die matchen niet met de sportieve ambitie en het potentieel wat de club heeft. Van oudsher is Groningen altijd een linkerrijtjeclub geweest. Links en rechts zijn we de laatste jaren financieel ingehaald. Financieel zitten we denk ik rond plek twaalf, maar we willen zeker meespelen voor Europese play-offs, dus tussen plek acht en twaalf. Breder dan dat willen we ook gewoon de jeugd de kans geven en spelers ontwikkelen op het veld", besluit Van Mosselveld.