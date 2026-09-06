Etienne Vaessen pakt Wout Weghorst aan: 'Dit moet je in de kerk doen!'

stoort zich de laatste weken aan het gedrag van . De doelman van FC Groningen heeft de spits van FC Twente aangesproken op de manier waarop hij op het veld stilstaat bij zijn geloof.

Dat geeft Vaessen na afloop van de wedstrijd tussen FC Groningen en FC Twente (2-2) aan in gesprek met RTV Noord: "Ik had hem (Weghorst, red.) in de rust al aangesproken. Je mag geloven en juichen wat je wilt, maar doe dat niet zo lang. Hij gaat een heel gebed slaan. Dat moet je op zondag doen in de kerk, dan had je hier niet aanwezig moeten zijn. Ik vond dit provoceren. Ik vind dat hij hierin de laatste weken overdrijft."

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De doelman, die zelf ook gelovig is opgevoed, kan zijn irritatie op zo'n moment niet voor zich houden: "Ik ben wel iemand dat als ik iets denk, ik het ook zeg. Hij moet zelf weten wat hij doet, maar ik mag mijn mening daarover geven. Ik vond het een beetje bloedzuigen", zegt Vaessen.

In de tweede helft deed Vaessen dat overigens ook terug in de richting van Weghorst. De doelman van FC Groningen sloeg een kruisje na het maken van een redding. Daarbij keek hij Weghorst, met een knipoog, aan: "Ja, ik dacht dat ik misschien ook wel hulp van boven kreeg. Dus ik zei: dankjewel", besluit Vaessen lachend.

Opstootje

In het veld kregen het tweetal het ook al kort met elkaar aan de stok, nadat Weghorst zou hebben doorgelopen op Vaessen. Scheidsrechter Danny Makkelie kwam er vervolgens direct aan en haalde de twee uit elkaar. De arbiter suste het opstootje uiteindelijk zonder kaarten en kende een vrije trap toe aan FC Groningen.

Bekijk hieronder het hele interview: