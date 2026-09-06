Live voetbal 7

Etienne Vaessen pakt Wout Weghorst aan: 'Dit moet je in de kerk doen!'

6 september 2026, 17:45
Vaessen en Weghorst
Foto: © RTVNoord/Imago
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Maak ons je Google-favoriet

Etienne Vaessen stoort zich de laatste weken aan het gedrag van Wout Weghorst. De doelman van FC Groningen heeft de spits van FC Twente aangesproken op de manier waarop hij op het veld stilstaat bij zijn geloof.

Dat geeft Vaessen na afloop van de wedstrijd tussen FC Groningen en FC Twente (2-2) aan in gesprek met RTV Noord: "Ik had hem (Weghorst, red.) in de rust al aangesproken. Je mag geloven en juichen wat je wilt, maar doe dat niet zo lang. Hij gaat een heel gebed slaan. Dat moet je op zondag doen in de kerk, dan had je hier niet aanwezig moeten zijn. Ik vond dit provoceren. Ik vind dat hij hierin de laatste weken overdrijft."

Artikel gaat verder onder video

De doelman, die zelf ook gelovig is opgevoed, kan zijn irritatie op zo'n moment niet voor zich houden: "Ik ben wel iemand dat als ik iets denk, ik het ook zeg. Hij moet zelf weten wat hij doet, maar ik mag mijn mening daarover geven. Ik vond het een beetje bloedzuigen", zegt Vaessen.

In de tweede helft deed Vaessen dat overigens ook terug in de richting van Weghorst. De doelman van FC Groningen sloeg een kruisje na het maken van een redding. Daarbij keek hij Weghorst, met een knipoog, aan: "Ja, ik dacht dat ik misschien ook wel hulp van boven kreeg. Dus ik zei: dankjewel", besluit Vaessen lachend.

Opstootje

In het veld kregen het tweetal het ook al kort met elkaar aan de stok, nadat Weghorst zou hebben doorgelopen op Vaessen. Scheidsrechter Danny Makkelie kwam er vervolgens direct aan en haalde de twee uit elkaar. De arbiter suste het opstootje uiteindelijk zonder kaarten en kende een vrije trap toe aan FC Groningen.

Bekijk hieronder het hele interview:

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Youri Baas en Ruben van Bommel

Peter Bosz pakt Hugo Borst aan en vertelt hoe Van Bommel in de kleedkamer zat

  • Gisteren, 23:13
  • Gisteren, 23:13
  • 23
Ruben van Bommel en Youri Baas

PSV verslaat Ajax in verhitte topper in Amsterdam

  • Gisteren, 22:00
  • Gisteren, 22:00
  • 26
Ruben van Bommel en Aaron Bouwman

Aaron Bouwman met ademhalingsproblemen naar ziekenhuis na Ajax - PSV

  • Gisteren, 23:33
  • Gisteren, 23:33
  • 12
5 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Sjaak Drijver
33 Reacties
424 Dagen lid
41 Likes
Sjaak Drijver
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Helemaal gelijk, stoppen met die reli onzin🥶

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Sjaak Drijver
33 Reacties
424 Dagen lid
41 Likes
Sjaak Drijver
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Helemaal gelijk, stoppen met die reli onzin🥶

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Groningen - Twente

FC Groningen
2 - 2
FC Twente
Vandaag gespeeld om 12:15
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Wout Weghorst

Wout Weghorst
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 34 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Twente
3
1
2025/2026
Ajax
29
8
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Excelsior
4
7
9
5
Ajax
4
4
7
6
Twente
4
4
7
7
GAE
4
2
7
8
Fortuna
4
1
7

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws