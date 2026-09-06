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Kijkers zijn woest op Luciano Valente: ‘Schandalig, die heeft een psycholoog nodig’

6 september 2026, 17:16
Lucianio Valente NEC Feyenoord
Foto: © ESPN
1 reactie
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Demen Bulbul | Redacteur
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Luciano Valente heeft zich zaterdag niet populair gemaakt bij de achterban van NEC. De middenvelder en aanvoerder van Feyenoord liet zich zaterdag van zijn slechtste kant zien tijdens het uitduel met de Nijmegenaren (1-3).

De vlam sloeg zaterdag in de pan in de slotfase van de eerste helft tussen NEC en Feyenoord. Gjivai Zechiël en Noé Lebreton trokken over en weer aan elkaars shirt, waarna Valente zich met het opstootje bemoeide.

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Valente gaf Lebreton eerst een flinke duw en maakte hij met zijn linkerarm een slaande beweging richting het hoofd van de NEC-middenvelder. Lebreton besloot om te blijven staan, waarna scheidsrechter Allard Lindhout Zechiël en Lebreton bij zich riep. Lindhout gaf beiden een gele kaart, maar spaarde Valente opmerkelijk genoeg.

Op dat moment was er nog niet gescoord in De Goffert. Na de onderbreking liep Feyenoord uiteindelijk uit naar een 1-3 overwinning, dankzij doelpunten van Zechiël, Valente en Jerayno Schaken. Namens NEC scoorde Darko Nejasmic.

Het opgefokte gedrag van Valente schiet bij veel kijkers in het verkeerde keelgat: zij vragen zich op social media massaal af waarom de middenvelder geen straf kreeg van Lindhout. “Hij deelt hier gewoon een linkse hoek uit. Schandalig. Nog één die een psycholoog nodig heeft”, schrijft iemand bijvoorbeeld op X. Iemand anders schrijft: “Dom haantjesgedrag… Tokkies.”

Ook op het supportersforum van NEC is men niet blij met het gedrag van Valente. “Werd daar niet geslagen door Valente?”, vraagt een fan van de Nijmeegse club zich af. Iemand anders reageert met: “Valente moet hier eigenlijk gewoon rood krijgen…”

Luciano Valente NEC Feyenoord
© ESPN

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

jabadabadoe
201 Reacties
405 Dagen lid
327 Likes
jabadabadoe
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  • 0
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Luciano Valente

Luciano Valente
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (4 okt. 2003)
Positie: M (L), VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
5
3
2025/2026
Feyenoord
32
2
2024/2025
Groningen
32
2
2023/2024
Groningen
34
7

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