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Feyenoord akkoord over miljoenentransfer Hadj Moussa

6 september 2026, 17:08
Anis Hadj Moussa
Foto: © Imago
6 reacties
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
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Feyenoord heeft een mondeling akkoord bereikt met het Saudische Al-Ittihad over de transfer van Anis Hadj Moussa, met dat nieuws pakt zijn zaakwaarnemer zondag uit. De Rotterdammers hebben een miljoenenbod uit het Midden-Oosten geaccepteerd, maar verlangen eerst een bankgarantie voordat de handtekeningen worden gezet.

De onderhandelingen tussen de Eredivisionist en de club uit de Saudi Pro League zijn zondagmiddag in een stroomversnelling geraakt. Hoewel Giovanni van Bronckhorst eerder nog aangaf dat de Algerijnse buitenspeler in De Kuip zou blijven, ligt er nu een voorstel op tafel dat inclusief bonussen de grens van veertig miljoen euro passeert. Er is sprake van flinke tijdsdruk, aangezien de transfermarkt in Saudi-Arabië vannacht al sluit. De aanvaller wil de lucratieve overstap zelf dolgraag maken en ontbrak zaterdag al in de wedstrijdselectie voor het gewonnen uitduel met NEC. De rechtspoot was voorafgaand aan die wedstrijd tot tweemaal toe te laat gekomen op de club.

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Tegenover het Arabische medium WinWin heeft belangenbehartiger Dahmane de huidige stand van zaken toegelicht. Hij stelt dat de clubs het in grote lijnen eens zijn. "Feyenoord heeft het bod inderdaad geaccepteerd, maar ze hebben gevraagd om een bankgarantie", zo vertelt hij. Van een afgeronde deal is volgens hem dan ook nog geen sprake: "Is de deal rond? Nee, nog niet. Alles hangt nu af van het verstrekken van de bankgarantie om de transfer af te ronden", aldus Dahmane.

De Rotterdamse directie eist volledige zekerheid over de betaling van de enorme transfersom. Zodra de Saudische banken deze garantie hebben afgegeven en de documenten in Rotterdam zijn gecontroleerd, kan de transfer officieel worden beklonken. Mocht de deal doorgang vinden, dan voegt de clubleiding opnieuw een enorm bedrag toe aan de clubkas.

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Absurd gewoon. Saibari is beter. Een veel te hoog bedrag

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Feyenoord heeft vaak zat voor een appel en een ei verkocht. Blij dat het een keer meezit

jabadabadoe
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PSV heeft Saibari gewoon te goedkoop verkocht. Dit kan je Feyenoord niet kwalijk nemen.

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Inpakken en met een strik erom heen versturen.

jan sevenhoven
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Prima.

dilima1966
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Gaat om het geld bij feyenoord en Hadj Moussa om nu al naar de zandbak te gaan

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

BartVanderVeen24
891 Reacties
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3.998 Likes
BartVanderVeen24
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Absurd gewoon. Saibari is beter. Een veel te hoog bedrag

Quarlon
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Quarlon
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Feyenoord heeft vaak zat voor een appel en een ei verkocht. Blij dat het een keer meezit

jabadabadoe
201 Reacties
405 Dagen lid
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jabadabadoe
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PSV heeft Saibari gewoon te goedkoop verkocht. Dit kan je Feyenoord niet kwalijk nemen.

Tijger1234567890
3 Reacties
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Tijger1234567890
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Inpakken en met een strik erom heen versturen.

jan sevenhoven
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jan sevenhoven
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Prima.

dilima1966
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dilima1966
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Gaat om het geld bij feyenoord en Hadj Moussa om nu al naar de zandbak te gaan

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Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (11 feb. 2002)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
4
1
2025/2026
Feyenoord
30
11
2024/2025
Feyenoord
30
8
2023/2024
Vitesse
14
1

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