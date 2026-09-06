Feyenoord akkoord over miljoenentransfer Hadj Moussa

Feyenoord heeft een mondeling akkoord bereikt met het Saudische Al-Ittihad over de transfer van , met dat nieuws pakt zijn zaakwaarnemer zondag uit. De Rotterdammers hebben een miljoenenbod uit het Midden-Oosten geaccepteerd, maar verlangen eerst een bankgarantie voordat de handtekeningen worden gezet.

De onderhandelingen tussen de Eredivisionist en de club uit de Saudi Pro League zijn zondagmiddag in een stroomversnelling geraakt. Hoewel Giovanni van Bronckhorst eerder nog aangaf dat de Algerijnse buitenspeler in De Kuip zou blijven, ligt er nu een voorstel op tafel dat inclusief bonussen de grens van veertig miljoen euro passeert. Er is sprake van flinke tijdsdruk, aangezien de transfermarkt in Saudi-Arabië vannacht al sluit. De aanvaller wil de lucratieve overstap zelf dolgraag maken en ontbrak zaterdag al in de wedstrijdselectie voor het gewonnen uitduel met NEC. De rechtspoot was voorafgaand aan die wedstrijd tot tweemaal toe te laat gekomen op de club.

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Tegenover het Arabische medium WinWin heeft belangenbehartiger Dahmane de huidige stand van zaken toegelicht. Hij stelt dat de clubs het in grote lijnen eens zijn. "Feyenoord heeft het bod inderdaad geaccepteerd, maar ze hebben gevraagd om een bankgarantie", zo vertelt hij. Van een afgeronde deal is volgens hem dan ook nog geen sprake: "Is de deal rond? Nee, nog niet. Alles hangt nu af van het verstrekken van de bankgarantie om de transfer af te ronden", aldus Dahmane.

De Rotterdamse directie eist volledige zekerheid over de betaling van de enorme transfersom. Zodra de Saudische banken deze garantie hebben afgegeven en de documenten in Rotterdam zijn gecontroleerd, kan de transfer officieel worden beklonken. Mocht de deal doorgang vinden, dan voegt de clubleiding opnieuw een enorm bedrag toe aan de clubkas.