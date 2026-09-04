Feyenoord ontvangt krankzinnig nieuw bod op Hadj Moussa: record verpulverd bij akkoord

Feyenoord heeft een astronomisch bod van 37,5 miljoen euro ontvangen uit Saudi-Arabië op Anis Hadj Moussa, zo meldt Valentijn Driessen van De Telegraaf. Al-Ittihad hoopt de 24-jarige vleugelspeler op de valreep los te weken uit Rotterdam.
Eerder deze transferperiode wees de club nog een aanbieding van bijna dertig miljoen euro af. Rigaux wilde in één week tijd niet twee aanvallers van de hand doen, mede omdat hij met een competitief elftal de Champions League in wil.
Voor de linkspoot ligt er in het Midden-Oosten echter een megacontract klaar. De sterspeler van de Rotterdammers kan in vijf jaar tijd meer dan vijftig miljoen euro opstrijken bij de Saudische grootmacht. Bij een akkoord breekt Feyenoord direct het eigen transferrecord, dat momenteel op naam staat van Mats Wieffer.
Het is de vraag of Feyenoord dit bod nog wel kan afwijzen. Donderdag gaf Dévy Rigaux nog stellig aan dat hij niet meer ging meewerken aan een uitgaande transfer van Hadj Moussa. Na het eerdere vertrek van Ayase Ueda zijn de aanvallende opties al behoorlijk uitgedund.
De aanvaller zelf zit inmiddels in een lastige positie en wacht af of de clubleiding opnieuw een stokje steekt voor de lucratieve overstap. Bij het vorige bod was de speler ontstemd dat hij niet over de interesse was ingelicht.
Rigaux verdedigde die keuze door te stellen dat hij geen toestemming had gegeven voor een verkoop en zich daarom niet verplicht voelde om hem te informeren. Veel tijd om na te denken heeft de directie in ieder geval niet. Hoewel de transfermarkt in Saudi-Arabië pas komende zondag sluit, hebben de Arabieren een harde deadline gesteld en eisen zij nog deze vrijdagmiddag een definitief antwoord.
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Ja als je geen geschikte vervanger kan halen en dus ook geen vervanger hebt voor Ueda is je seizoen voorbij. Maar dit is wel heel veel geld wat je wellicht niet kan weigeren.
Krankzinnig de transferwindow hoe kan je dit maand neerleggen bij n club als er geen vervanger gehaald kan worden het is echt n overval je maakt de speler helemaal gek met dat salaris en dat vlak voor belangrijke wedstrijden bijna misdadig
Zou het jammer vinden voor de competitie. Veel geld voor F'oord, maar ook voor Moussa zelf. Zou, daarom, wel eens een gefrustreerde speler kunnen worden als het niet door zou gaan
Sportief wil je hem liever niet laten gaan, maar dit is voor Feyenoord als ook Hadj Moussa denk ik teveel geld om te laten liggen. En dan hopen dat er nog een speler ergens loopt die ze op kunnen pikken om z'n plek in te nemen zodat je nog wel een beetje mee kan doen dit seizoen. Anders vrees ik het ergste.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Ja als je geen geschikte vervanger kan halen en dus ook geen vervanger hebt voor Ueda is je seizoen voorbij. Maar dit is wel heel veel geld wat je wellicht niet kan weigeren.
Krankzinnig de transferwindow hoe kan je dit maand neerleggen bij n club als er geen vervanger gehaald kan worden het is echt n overval je maakt de speler helemaal gek met dat salaris en dat vlak voor belangrijke wedstrijden bijna misdadig
Zou het jammer vinden voor de competitie. Veel geld voor F'oord, maar ook voor Moussa zelf. Zou, daarom, wel eens een gefrustreerde speler kunnen worden als het niet door zou gaan
Sportief wil je hem liever niet laten gaan, maar dit is voor Feyenoord als ook Hadj Moussa denk ik teveel geld om te laten liggen. En dan hopen dat er nog een speler ergens loopt die ze op kunnen pikken om z'n plek in te nemen zodat je nog wel een beetje mee kan doen dit seizoen. Anders vrees ik het ergste.