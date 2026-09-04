Feyenoord ontvangt krankzinnig nieuw bod op Hadj Moussa: record verpulverd bij akkoord

Feyenoord heeft een astronomisch bod van 37,5 miljoen euro ontvangen uit Saudi-Arabië op , zo meldt Valentijn Driessen van De Telegraaf. Al-Ittihad hoopt de 24-jarige vleugelspeler op de valreep los te weken uit Rotterdam.

Eerder deze transferperiode wees de club nog een aanbieding van bijna dertig miljoen euro af. Rigaux wilde in één week tijd niet twee aanvallers van de hand doen, mede omdat hij met een competitief elftal de Champions League in wil.

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Voor de linkspoot ligt er in het Midden-Oosten echter een megacontract klaar. De sterspeler van de Rotterdammers kan in vijf jaar tijd meer dan vijftig miljoen euro opstrijken bij de Saudische grootmacht. Bij een akkoord breekt Feyenoord direct het eigen transferrecord, dat momenteel op naam staat van Mats Wieffer.

Het is de vraag of Feyenoord dit bod nog wel kan afwijzen. Donderdag gaf Dévy Rigaux nog stellig aan dat hij niet meer ging meewerken aan een uitgaande transfer van Hadj Moussa. Na het eerdere vertrek van Ayase Ueda zijn de aanvallende opties al behoorlijk uitgedund.

De aanvaller zelf zit inmiddels in een lastige positie en wacht af of de clubleiding opnieuw een stokje steekt voor de lucratieve overstap. Bij het vorige bod was de speler ontstemd dat hij niet over de interesse was ingelicht.

Rigaux verdedigde die keuze door te stellen dat hij geen toestemming had gegeven voor een verkoop en zich daarom niet verplicht voelde om hem te informeren. Veel tijd om na te denken heeft de directie in ieder geval niet. Hoewel de transfermarkt in Saudi-Arabië pas komende zondag sluit, hebben de Arabieren een harde deadline gesteld en eisen zij nog deze vrijdagmiddag een definitief antwoord.