Jack van Gelder doet boekje open over Oranjezomer-rel: ‘Ik ben onterecht behandeld’

Jack van Gelder heeft zich kort uitgelaten over zijn noodgedwongen vertrek bij De Oranjezomer. De televisiepersoonlijkheid werd beticht van wangedrag achter de schermen, waardoor hij uiteindelijk niet meer mocht aanschuiven bij de talkshow. Tegenover Sportnieuws.nl vertelt hij openhartig over de geruchten.

Van Gelder was lange tijd een vast gezicht bij De Oranjezomer. Als vaste sidekick van Hélène Hendriks schoof hij aan bij de talkshow van SBS6, totdat hij opeens uit beeld verdween. Dat betekende direct de eerste mediarel van 2026. De zender deelde in januari een statement dat Van Gelder niet meer zou terugkeren bij het programma.

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In de wandelgangen werd gesproken over vermeend wangedrag achter de schermen. Sportnieuws.nl vraagt Van Gelder hiernaar tijdens de première van Basta, de serie over Marco van Basten op Videoland. “Totale onzin”, zegt de hoofdrolspeler van de soap eerlijk.

‘Gewoon gecanceld’

Van Gelder kan vervolgens wel bevestigen dat er iéts speelde achter de schermen. “Ik ben inderdaad een keer boos geworden, omdat de onderwerpen die ik wilde bespreken door de redactie niet werden behandeld en instarts waarom ik vroeg niet werden gemaakt. Toen ben ik een keer heel kwaad geworden en uiteindelijk ben ik eigenlijk gewoon gecanceld”, aldus de journalist.

Die maatregel vindt de voormalig commentator van de NOS overdreven. Hij vergelijkt de situatie met Matthijs van Nieuwkerk, die een tijdje uit beeld verdween wegens grensoverschrijdend gedrag achter de schermen, maar nu wel weer terug mag keren. De oud-presentator van De Wereld Draait Door gaat de SBS-spelshow The Golden Elevators presenteren.

“Want je krijgt een soort doodstraf als je een keer zegt tegen iemand dat 'ie een klootzak is. Ik vind dat ik niet terecht behandeld ben. Maar aan de andere kant geeft het me ook veel rust. Ik ben nu 75. Ik heb vandaag nog geen krant gelezen. Dat is ook wel lekker. Anders moet je van alles op de hoogte blijven. En je weet op een gegeven moment ook niet meer wat voor reacties je krijgt als je weer wat zegt. Ik vind het wel mooi zo”, aldus de tv-persoonlijkheid.