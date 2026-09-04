Louis van Gaal (75) steelt de show bij grote aankondiging van BN'er

Roxy Dekker (21) staat volgend jaar in de Johan Cruijff ArenA. De zangeres maakte donderdagavond bekend dat zij op 24 april 2027 een concert geeft in het voetbalstadion van Ajax. Voor de aankondiging op Instagram schakelde zij de hulp in van voormalig bondscoach Louis van Gaal (75).

In het filmpje is te zien hoe de 75-jarige oefenmeester de zangeres, bekend van liedjes als Sugardaddy, Huisfeestje en Jij hebt mij, op het veld de maat neemt. Zo eist hij onder meer dat Dekker in het tempo van Sherida Spitse gaat spelen.

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Wanneer Dekker aangeeft dat ze de speelster van Ajax en 248-voudig international van de Oranjevrouwen helemaal niet kent, reageert de oud-trainer gevat. "Oké, maar zo kende ik jou niet, Roxy", aldus Van Gaal, waarna het duo in lachen uitbarst.

Hoewel hij concludeert dat er voor haar geen toekomst als voetbalster is weggelegd, claimt Dekker springend dat de ArenA wel degelijk van haar zal zijn.

Aankondiging volgt kort na release nieuw album

De stap naar het stadion volgt in een periode vol successen voor de 21-jarige artiest. Twee weken geleden bracht ze haar tweede album uit, genaamd SUPERSTAR. Op de cover van die plaat, die op 21 augustus verscheen, leek ze al te hinten naar het optreden.

Ze is daarop namelijk te zien terwijl ze tussen de Ziggo Dome en de Johan Cruijff ArenA in ligt. Fans die het concert volgend jaar willen bijwonen, kunnen zich inmiddels inschrijven voor de voorverkoop. Deze start aanstaande maandag om 10.00 uur, waarna de reguliere verkoop woensdag op hetzelfde tijdstip begint.