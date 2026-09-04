Kijkers verbaasd door interview Mitchell Dijks: 'Vergooit hij hier zijn carrière?'

heeft topsport even op een lager pitje staan, zo geeft de linksback goudeerlijk aan tegenover ESPN. De 33-jarige verdediger, die momenteel clubloos is, geeft aan dat hij flink is aangekomen tijdens zijn avontuur in Vietnam.

Dijks verruilde Fortuna Sittard in de zomer van 2025 voor een avontuur in Vietnam, bij Nam Dinh FC. Bij die club is Dijks inmiddels weer vertrokken, waardoor hij momenteel clubloos is en op zoek is naar een nieuwe uitdaging. Bij de Transferdeadlineshow van ESPN doet de goedlachse verdediger een boekje open over zijn fitheid.

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“Ik was mijn fitheid aan het testen, maar dat ging niet helemaal goed. Ik was 104 kilo. Als ik fit ben, weeg ik normaal 92 kilo. Er zaten aardig wat kilo’s aan”, vertelt Dijks met een grote glimlach. Milan van Dongen denkt vervolgens dat de oud-Ajacied hem voor de gek houdt. “Nee, dat is serieus. Ik was wel echt een dikkertje”, zegt de linksback.

Hans Kraay junior vraagt zich af ‘wat Dijks allemaal gedaan heeft’. “Ik ben een soort vuilnisbak. Ik hou van eten. Als ik naar water kijk, ben ik al een kilo te zwaar. Ik moet nu even gaan opletten”, antwoordt hij.

De voetballer kwam al aan tijdens zijn periode in Vietnam. “Die intensiteit is daar allemaal wat lager, maar je eet daar gewoon goed pasta. Als je dan tijdens wedstrijden maar zeven kilometer loopt…” Dijks geeft tot slot toe dat hij niet per se meer gokt op een Nederlands avontuur, maar hoopt op een nieuwe Aziatische club.

Kijkers verbaasd

Op social media heerst er enige verbazing over de openlijke woorden van Dijks: “Lachen man, een speler die zijn eigen carrière vergooit”, reageert iemand op X. Ook De Telegraaf-journalist Jeroen Kapteijns denkt er het zijne van: “Het is eerlijk en oprecht, maar of dit nu het meest handige interview is als je op zoek bent naar een club?”