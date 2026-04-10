AZ-trainer Lee-Roy Echteld krijgt in de podcast Kick-Off van De Telegraaf kritiek vanwege het feit dat hij en passeerde voor het duel met Shakhtar Donetsk. Het tweetal kwam voorafgaand aan de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Conference League te laat en werd als straf buiten het basiselftal gehouden. Valentijn Driessen en Mike Verweij vinden dat Echteld het ook anders op had kunnen lossen.

In het Poolse Krakau, waar Shakhtar vanwege de oorlog in Oekraïne zijn Eruopese thuiswedstrijden afwerkt, leek AZ lange tijd op weg naar een prima resultaat. Vlak na rust, bij een 0-0 tussenstand, bracht Echteld in de persoon van Dijkstra de eerste laatkomer alsnog binnen de lijnen, als vervanger van Seiya Maikuma. Tien minuten later maakte ook Daal zijn entree, hij kwam in het veld voor Ibrahim Sadiq. In de slotfase ging het vervolgens helemaal mis. Eerst schoot Pedrinho twintig minuten voor tijd de 1-0 fraai achter Jeroen Zoet, even later bezorgde Alisson Santana AZ met twee treffers in korte tijd helemaal een loodzware opgave voor de return, waarin de Alkmaarders dus een 3-0 nederlaag weg moeten zien te poetsen.

'Echteld stelt gewoon de verkeerde prioriteiten'

"Ik vind dat Echteld in deze gewoon de verkeerde prioriteiten stelt", meent Driessen. "Hij had zodanig gezag moeten hebben binnen de selectie, de afgelopen maanden, dat jongens gewoon niet te laat dúrven komen. Deze jongens durven een dag voor de wedstrijd en op de dag van de wedstrijd te laat te komen, dan is er gewoon iets mis in die selectie. En dat is niet alleen Echteld maar ook de bepalende spelers, de aanvoerder en dergelijk. Spelers die er vol inzitten en de volle focus hebben op trainen en wedstrijden, die kómen niet te laat", aldus Driessen.

'Je kunt ook een statement maken zonder ze aan de kant te houden'

Verweij haakt in: "Ik snap, als je begint en je maakt twee afspraken en deze wordt elke keer met voeten getreden, dat spelers op de dag voor de wedstrijd en de dag van de wedstrijd te laat komen, dan snap ik dat je boos bent. Maar je kunt ook zeggen: Jongens, er komt een bekerfinale aan. Ik stel jullie nu nog één keer op, maar kom je in aanloop naar de bekerfinale nog één keer te laat, dan speel je die niet. Laat dat gewoon heel duidelijk zijn. Je kunt ook een statement maken zonder ze aan de kant te houden. Alleen: dan moet je wel heel veel gezag in de groep hebben. Ik vind dit ook niet handig, want je gaat er met 3-0 vanaf. Daarmee dupeer je toch een beetje de club, als trainer zijnde", stelt Verweij dan ook.