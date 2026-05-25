Dick Advocaat en Vandaag Inside op ramkoers op Curaçao

25 mei 2026, 23:04
Noa Vahle en Dick Advocaat
Foto: © Imago/realtimes
1 reactie
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Dick Advocaat weigert SBS6 te woord te staan. De bondscoach van Curaçao had maandag een persmoment, maar wilde niet in gesprek met journalist Noa Vahle. Dat laat Wilfred Genee weten bij Vandaag Inside.

“Dick had vandaag een persconferentie en wilde niet met ons praten”, geeft Genee aan. “Noa was er. Wie kan nou ‘nee’ tegen Noa zeggen?” Desgevraagd kan Genee aan FCUpdate niet bevestigen dat er sprake is van een boycot. “Geen idee. Ik kreeg het alleen expliciet door.”

Advocaat liet vorige week zijn onvrede blijken over uitspraken die in Vandaag Inside werden gedaan over zijn dochter. Derksen, die geen goed woord over heeft voor Advocaat na zijn terugkeer als bondscoach van Curaçao, stelde dat ‘de meningen verdeeld zijn’ over de ernst van de ziekte van de dochter van Advocaat.

In een gesprek met Genee voor het YouTube-kanaal van Vandaag Inside vertelde René van der Gijp vervolgens dat Advocaat via hun gezamenlijke vriend Casper van Eijck zijn onvrede uitsprak. “Je weet hoe Dick is. Dick belt dan na de uitzending met Casper, die mij belt en zegt: ‘Dit kan toch niet?’ Dan zeg ik: ‘Ja maar Casper, als jij tegen hem zegt dat hij het beter niet kan zeggen, dan zegt hij: dat bepaal jij niet, dat bepaal ik zelf.’”

Advocaat gold jarenlang als een 'vriend van de show' bij Vandaag Inside, maar dat is nu niet meer het geval. Derksen betuigde vorige week spijt dat hij Advocaat zo lang heeft gesteund na diens vertrek (en terugkeer) als bondscoach van Curaçao. "Wij hebben journalistiek grote fouten gemaakt door hem te steunen, alleen omdat we hem aardig vinden", zei Derksen.

Ik begrijp Dick Advocaat hierin eigenlijk heel goed. En dat heeft voor mij een specifieke reden. Ik kan me die hele rel rond Akwasi nog goed herinneren, waarbij Johan Derksen zich uiteindelijk behoorlijk voor de bus gegooid voelde door Wilfred Genee. De wereld was toen te klein. Nu zie je eigenlijk hetzelfde gebeuren rondom Advocaat. En juist Derksen laat zijn ‘vriend’ nu keihard vallen, zonder het echte verhaal te weten. Dat maakt het in mijn ogen nogal hypocriet. Die dubbele moraal begint steeds meer op te vallen. Best jammer eigenlijk, want ik ben met de mannen van VI opgegroeid en kijk er nog steeds graag naar.

Dick Advocaat

Dick Advocaat
Functie: Coach
Leeftijd: 78 jaar (27 sep. 1947)

