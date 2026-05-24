Klaassen en Weghorst ontploffen, vlak voor penaltyserie: 'We zijn geen amateurs!'

Een zeer opvallend moment deed zich zondagmiddag voor voorafgaand aan de penaltyserie tussen Ajax en FC Utrecht. Onder meer en waren woest over het besluit om de strafschoppenreeks aan de kant van de FC Utrecht-supporters te laten nemen. Op ESPN was de onvrede duidelijk hoorbaar.

Wegens veiligheidsredenen was voorafgaand aan het duel al besloten om een mogelijke penaltyserie aan de kant van de FC Utrecht-fans te laten plaatsvinden. Omdat het duel na 120 minuten in een 1-1-gelijkspel eindigde, werd dat scenario werkelijkheid. Het lijkt erop dat Klaassen en Weghorst niet op de hoogte waren van dit besluit.

ESPN legde vast hoe de aanvoerder van Ajax zich zeer kritisch uitliet tegenover scheidsrechter Allard Lindhout en Utrecht-aanvoerder Nick Viergever. “Wat zijn we nou aan het doen?”, vraagt Viergever zich af zodra Klaassen en Weghorst zich beklagen. “We zijn volwassen gasten, man.”

Lindhout legt de middenvelder uit waarom het besluit is genomen. “We zijn toch geen amateurs, of wel?”, countert Klaassen. Viergever probeert de Ajax-aanvoerder vervolgens te kalmeren. “Jij hebt makkelijk praten. Waar slaat dit allemaal op”, reageert Klaassen. Ondertussen meldde Weghorst zich al bij vierde official Alex Bos, al is niet duidelijk wat de spits daar precies probeerde te zeggen.