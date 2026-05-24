Kenneth Perez valt iets op aan wedstrijdbal bij Ajax - FC Utrecht

Kenneth Perez heeft allesbehalve genoten van de eerste helft tussen Ajax en FC Utrecht in de finale van de Europese play-offs. De analist van ESPN vindt het niveau behoorlijk tegenvallen en vraagt zich hardop af waar hij de eerste 45 minuten naar heeft zitten kijken. De verklaring? De wedstrijdbal.

Ajax en FC Utrecht maken deze zondag uit welke ploeg volgend seizoen instroomt in de tweede voorronde van de Conference League. De Amsterdammers rekenden in de vorige ronde af met FC Groningen, terwijl Utrecht te sterk was voor sc Heerenveen. De finale stelt vooralsnog ontzettend teleur.

Perez laat zijn licht over de eerste helft schijnen tijdens de rustanalyse: “Ze zeggen weleens dat finales geen goede wedstrijden zijn: dat klopt”, begint de Deen. “Utrecht heeft ook he-le-maal niets laten zien. Er is helemaal niemand die iets zonder bal doet… Het is allemaal in de bal. Ajax is iets beter”, hekelt de Deen.

Perez denkt te weten waarom het niveau zo ontzettend tegenvalt: “Jij weet zeker dat dit niet een andere bal is dan normaal? Dit is een stuiterbal. Dit is een dramatische bal om mee te voetballen! Als je trapt, stuitert hij zo naar de volgende”, aldus de oud-voetballer.