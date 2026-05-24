Ron Jans verschijnt met pleister bij wedstrijd tegen Ajax: 'Ging niet helemaal goed vanochtend'

24 mei 2026, 12:07
Ron Jans
Foto: © ESPN
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

FC Utrecht-trainer Ron Jans verschijnt met een pleister op zijn kin bij zijn laatste wedstrijd als trainer, zondagmiddag tegen Ajax in de finale van de play-offs om Europees voetbal in Volendam. Voor de camera's van ESPN legt de 67-jarige coach uit dat het 's ochtends even mis ging.

De 67-jarige Jans gaat na het duel tussen Utrecht en Ajax genieten van een welverdiend pensioen. Voorafgaand aan het treffen in Volendam krijgt de nestor van het Nederlandse trainersgilde de vraag of in zijn ochtendritueel het besef kwam dat het er na vandaag definitief opzit. "Dat valt wel mee", aldus de goedgehumeurde coach. "Het ritueel is niet zo moeilijk: dat is opstaan en scheren, maar dat is niet helemaal goed gegaan vanmorgen", verklaart Jans de pleister op zijn kin.

Jans had de datum 24 mei 'al heel vroeg' in zijn agenda gezet, vertelt hij. "Dit moet de laatste dag worden, en dat is het", aldus de coach. Of het nog mooier kan dan met een finale tegen Ajax? Jazeker: "Door hem te winnen." Gevraagd hoe hij dat voor elkaar denkt te gaan krijgen, zegt Jans: "We hebben het al een paar keer gedaan (winnen van Ajax, red.). Alleen, de vorige keer vond ik best wel dat wij in de blessuretijd ook wel goed wegkwamen. 1-1 was eerlijker geweest, denk ik", verwijst de trainer naar de 1-2 zege die Utrecht eerder deze maand boekte in de Johan Cruijff ArenA.

In de halve finale van de play-offs maakte Ajax een uitstekende indruk op Jans, door zijn oude liefde FC Groningen volstrekt kansloos te laten: 2-0. "Voetbal begint allemaal in het hoofd", zegt Jans. "Voor Ajax was het toch een teleurstelling om de play-offs te spelen. Maar ze hebben het hartstikke goed ingevuld, ze hebben verdiend gewonnen van Groningen."

Ajax - Utrecht

Ajax
1 - 1
FC Utrecht
Vandaag gespeeld om 12:15
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Ron Jans

Ron Jans
FC Utrecht
Team: Utrecht
Functie: Coach
Leeftijd: 67 jaar (29 sep. 1958)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56
6
Utrecht
34
13
53
7
AZ
34
7
52
8
Heerenveen
34
4
51

