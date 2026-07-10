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Feyenoord wil zich spoedig versterken met nieuwe verdediger

10 juli 2026, 13:37
Devy Rigaux
Foto: © Feyenoord ONE
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Feyenoord en technisch directeur Dévy Rigaux gaan deze transferperiode op zoek naar een linksback, zo meldt FeyenoordTransfermarkt op X. De Rotterdammers zijn momenteel dun bezet door de blessures van Jordan Bos en Gijs Smal.

Normaliter is Bos de vaste linksback van Feyenoord, maar de verdediger raakte onlangs geblesseerd op het WK met Australië. Tijdens de zestiende finale tegen Egypte moest de vleugelverdediger de strijd op slag van rust staken, nadat hij aangeslagen achterbleef na een overtreding van Rami Rabia. Bos kon vervolgens niet zelfstandig van het veld komen.

Er werd gevreesd voor een zware blessure, maar het ergste scenario (een gescheurde kruisband) lijkt afgewend. Het is niet bekend hoe lang Bos eruit ligt.

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Toch gaat Feyenoord dus naar verluidt op zoek naar een extra linksback. Naast Bos ontbreekt Smal al langere tijd bij de selectie. Op dit moment lijken Jordan Lotomba en Mats Deijl, die normaliter als rechtsbacks fungeren, de overgebleven opties aan de linkerkant van de defensie.

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Gijs Smal

Gijs Smal
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 28 jaar (31 aug. 1997)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
17
0
2024/2025
Feyenoord
25
0
2023/2024
Twente
26
0
2023
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