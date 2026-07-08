Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de wedstrijd tussen Argentinië en Egypte, waarop het incident na de 3-2 wél volledig te zien is. Op de tv-uitzending ontbraken deze beelden, maar een supporter legde vast hoe het er langs de zijlijn flink aan toeging. Opvallend is bovendien dat mogelijk een rode kaart riskeerde.

Na het controversiële doelpunt van Enzo Fernández liepen de gemoederen hoog op bij de staf van Egypte. Terwijl op televisie de herhalingen van de treffer werden uitgezonden, ontstond er langs de reservebank een flinke opstoot. “Buiten beeld is de scheidsrechter met kaarten aan het zwaaien. Er is een rode kaart gegeven, maar het is lastig te zien aan wie. De regisseur is bezig met andere dingen. Op het veld is het méér dan hectisch”, becommentarieerde Jeroen Elshoff het tumult vanaf de tribune.

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Op X circuleren daags na de wedstrijd alsnog beelden van het incident. Te zien is hoe tweelingbroers Hossam Hassan (bondscoach) en Ibrahim Hassan (teammanager) flink tekeergaan en door wisselspelers in bedwang worden gehouden. Ondertussen bemoeit Lionel Messi zich als enige Argentijnse speler met de situatie. De wereldster wordt vervolgens weggehaald door ploeggenoten en de grensrechter.

Vervolgens gaat een ander staflid van Egypte door het lint, waarna hij de rode kaart krijgt gepresenteerd door scheidsrechter François Letexier. Het betreffende staflid lijkt zich daar niets van aan te trekken en schreeuwt nog het nodige richting de spelers van Argentinië.

Rode kaart Mac Allister?

Opvallend is dat Alexis Mac Allister daarop lijkt te reageren, al doet hij dat met een hand voor zijn mond. Volgens de nieuwe regels die tijdens het WK gelden, riskeert een speler een directe rode kaart zodra hij tijdens een opstootje zijn mond bedekt terwijl hij praat. Dat gebeurde eerder bijvoorbeeld al bij Paraguay-speler Miguel Almirón.