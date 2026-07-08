Guus Hiddink teleurgesteld over Oranje: 'De Nederlandse stijl was verdwenen'

Guus Hiddink kijkt met een teleurgesteld gevoel terug op het wereldkampioenschap van het Nederlands elftal. De voormalig bondscoach is ontevreden over de vroege uitschakeling en en vind het jammer de nationale ploeg in de beslissende fase afscheid nam van de herkenbare Hollandse school.

De adviseur van De Graafschap sprak tijdens het Nationaal Voetbalcoach Congres met FCUpdate-verslaggever Sander Kamphof. Hiddink was hier aanwezig om de Rinus Michels Award uit te reiken aan succestrainer Dick Schreuder. Daar blikte de oud-trainer terug op de prestaties van Oranje. "Algemeen vind ik wel dat er goede wedstrijden zijn gespeeld. Ik vind het ook mooi dat allerlei landen weer op de deur kloppen en zich laten zien", aldus de oud-trainer over het toernooi.

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Over de ploeg van de inmiddels vertrokken Ronald Koeman is hij een stuk minder te spreken. "Wat Nederland betreft was het teleurstellend, daar kunnen we niet omheen", stelt hij. Het stoort Hiddink vooral hoe de uitschakeling tegen Marokko stand kwam, waarbij het initiatief volgens analisten volledig uit handen werd gegeven. "Ik krijg weleens reacties dat mensen niet altijd verwachten dat Nederland wereldkampioen wordt", vervolgt Hiddink. "Maar men verwacht wel dat wij onze Nederlandse stijl blijven handhaven. En dat was helaas in de laatste fase niet het geval. Dat was teleurstellend".

Met het opstappen van Koeman moet KNVB-directeur Nigel de Jong momenteel op zoek naar een nieuwe eindverantwoordelijke voor de nationale selectie. Ondanks de roep om een terugkeer naar de vertrouwde identiteit, wil de Hiddink zich niet mengen in de discussie over de ideale opvolger. Op de vraag of de oud-bondscoach zelf een geschikte kandidaat in gedachten heeft, reageert de hoofdrolspeler met een glimlach. "Stel je mij voor?", grapt de analist in eerste instantie, om daarna een serieuzere toon aan te slaan. "Nee, laat de KNVB rustig even gaan pijnzen".

Voor de toekomst van het Nederlandse voetbal heeft de trainer wel een duidelijk advies aan de voetbalbond. De komende periode moet in het teken staan van een terugkeer naar de speelwijze die in het verleden voor zoveel successen zorgde. "Dat is uiteindelijk wat mensen van Nederland verwachten", besluit hij stellig.