De Amerikaanse autoriteiten zijn een grootschalig onderzoek gestart naar de financiële handel en wandel van de Argentijnse voetbalbond (AFA), zo meldt het Argentijnse La Nación. Zowel de FBI als federale aanklagers buigen zich over mogelijke onregelmatigheden met een geschatte waarde van driehonderd miljoen euro. Terwijl bondsvoorzitter Claudio Tapia momenteel bij de nationale selectie in de Verenigde Staten verblijft, verzamelen de opsporingsdiensten getuigenissen over grootschalige witwaspraktijken en corruptie.

Een sleutelrol in het strafrechtelijk onderzoek is weggelegd voor zakenman Guillermo Tofoni, de CEO van World Eleven. De Argentijn werd woensdag in Miami meer dan twee uur lang verhoord door agenten van de FBI en het Amerikaanse ministerie van Justitie. Eerder legde hij ook al een drie uur durende verklaring af via een videoverbinding. Tofoni zou bewijsmateriaal hebben overhandigd dat wijst op vermeende fraude door Tapia en AFA-bestuurder Pablo Toviggino. De bondsbestuurders zouden zich schuldig hebben gemaakt aan het wegsluizen van enorme bedragen via internationale contracten.

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De Amerikaanse justitie richt haar pijlen specifiek op een bedrijf dat in handen is van theaterproducent Javier Faroni en zijn vrouw Erica Gillette. Via rekeningen bij vijf grote Amerikaanse banken beheerde deze onderneming ten minste 260 miljoen dollar aan inkomsten van de Argentijnse bond. Daarnaast werd er nog eens 57 miljoen dollar verdeeld over verschillende vennootschappen zonder duidelijke economische rechtvaardiging. Een deel van dit geld stroomde naar twee bedrijven die direct verbonden zijn aan de familie van Toviggino.

Faroni en Gillette streken de afgelopen vier jaar dertig procent van alle internationale netto-inkomsten van de AFA op, bovenop een commissie van tien procent voor logistieke uitgaven rondom deze operaties. De onderzoekers overwegen nu ook voormalige regeringsfunctionarissen van de Argentijnse president Javier Milei op te roepen als getuigen, omdat zij mogelijk over gevoelige informatie beschikken.

Vanuit de AFA wordt geprobeerd de rust te bewaren, ondanks de zware juridische druk en de focus op het naderende kwartfinaleduel met Zwitserland op het WK. Tomás Regalado, die optreedt als ambassadeur voor de bond in Noord-Amerika, benadrukt dat het onderzoek nog in de beginfase zit. "Onderzoeksmaatregelen op zich bepalen geen verantwoordelijkheid of schuld", zo liet hij optekenen. Ondertussen lopen de gemoederen in de bestuurskamers hoog op; zo eist Toviggino inmiddels sancties tegen een journalist van de krant vanwege diens publicaties over de strafzaken rondom de bond.