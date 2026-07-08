Deschamps reageert op aanstelling Argentijnse arbiter bij duel Frankrijk

De Franse bondscoach Didier Deschamps wil geen enkele discussie te voeren over de aanstelling van de Argentijnse scheidsrechter Facundo Tello voor de naderende kwartfinale op het WK tegen Marokko. Waar de keuze van de FIFA voor een Argentijnse leidsman voor de nodige ophef zorgde, probeert de trainer de gemoederen juist te bedaren. Volgens hem is er geen enkele reden om te twijfelen aan de integriteit van de arbitrage voor het duel in Boston.

Tijdens zijn persconferentie in aanloop naar de ontmoeting met de Marokkanen nam Deschamps nadrukkelijk afstand van alle speculaties. "Aan de aanstellingen van de wedstrijdleiding kunnen wij niets doen, maar ik heb vertrouwen in de scheidsrechters", sprak de bondscoach duidelijke taal. Hij trok daarbij direct een parallel met het veelbesproken duel van Argentinië dinsdag. "Ik hoop dat de heer Tello en zijn assistenten het net zo goed zullen doen als de heer Letexier en zijn assistenten afgelopen dinsdag. Er zijn altijd beslissingen die tot discussie kunnen leiden, afhankelijk van aan welke kant je staat", aldus de trainer.

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Voor de selectie van Frankrijk, die tot nu toe alle vijf de wedstrijden op dit eindtoernooi wist te winnen, telt momenteel maar één ding: het bereiken van de halve finale. De focus moet volgens Deschamps dan ook volledig op het voetbal liggen en niet op randzaken. "Onze tegenstander is Marokko, niet de scheidsrechter", benadrukte hij nogmaals. "Hij is er om de spelregels zo goed mogelijk toe te passen", voegde hij daar nuchter aan toe.