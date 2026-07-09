Ronald Koeman junior vindt dat zijn vader soms te hard wordt aangepakt. De felle vragen van Valentijn Driessen op de persconferentie na Nederland – Marokko waren ‘bijna vernederend’, stelt Koeman junior donderdagavond bij Het Oranje Café. Ook ergert de doelman van Telstar zich soms aan analisten die zich kritisch uitlaten op tv.

Op de persconferentie vroeg Driessen of Koeman al zijn ontslag heeft ingediend en later ‘wanneer je dat gaat doen’. "Grote trainers nemen vaak hun verantwoordelijkheid", zei de journalist ook. "Jij weet zelf ook dat dit nergens meer toe leidt. Dan is het toch eigenlijk einde verhaal." Koeman wilde er nog even over nadenken. "Oké, succes met nadenken morgen", stelde Driessen.

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Voormalig sportpresentator Frank Evenblij noemt de beelden ‘best wel pittig’. “Ik ken Valentijn wel een beetje en ik moet er ook heel vaak om lachen. Maar dit slaat natuurlijk nergens op. Wie is hij om te bepalen wanneer Ronald Koeman besluit om op te stappen? Dat is gewoon niet aan hem.”

“Het irritante is: ik heb me er ook aan de voorkant al heel erg aan gestoord, toen de selectie bekend werd. Toen begon hij over Summerville, van: ‘Wat denk je nou, die heeft nog nooit op rechts gespeeld, waarom denk jij dat te weten?’ Ronald is toen nog rustig gebleven. Die had ook kunnen zeggen: ‘Weet je waarom? Omdat ik de bondscoach ben en ik ga erover.’ En hij bleek ook nog gelijk te hebben”, benadrukt Evenblij.

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Nicky van der Gijp beaamt dat Koeman daarin gelijk had. “Maar dat was op zich best een goed punt. Want hij heeft ook echt nooit op rechts gespeeld.” Evenblij stelt desondanks: “Als Ronald een reden heeft om dat zo te zien… En hij heeft gewoon gelijk gehad. Mijn collega Erik Dijkstra verwoordde het goed: ik stoor me vaak aan Valentijn Driessen, maar hij is een beetje Gargamel van de Smurfen. En de Smurfen zonder Gargamel, dat is ook niet leuk. Je hebt ook iemand nodig die af en toe een beetje reuring geeft. Maar omgaan met Valentijn is ook een kunst. En jouw vader, die ik echt waardeer als een zeer groot trainer, is af en toe wel moeizaam in die interviews.”

'Koeman kan Driessen niet leuk pareren'

Koeman junior vraagt hoe Evenblij dat bedoelt. “Nou, hij kan dat niet heel makkelijk en leuk pareren”, stelt de televisiepresentator. Koeman junior reageert: “Voor het WK vond ik dat hij wel leuk kon dollen met Valentijn. Maar op een gegeven moment ben je er ook wel klaar mee. Toen ik de beelden zag, dacht ik gewoon: geen respect, man. Dat vreet je gewoon, denk ik, als familie ook. Zeker als het je vader is. Dan denk je: kom op, man, een beetje respect. Volgens mij zei Hedwiges Maduro een keer in een interview iets van: je mag kritisch zijn op de formatie, op hoe je speelt, dat hoort erbij. Maar de toon... Het is ook mijn vader, maar het is ook Ronald Koeman. Hij heeft wel veel betekend voor Nederland. Dat was wel hard, zeker. Dat was moeilijk. Ik vond het bijna vernederend om die persconferentie terug te kijken.”

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Koeman junior wijst naar tv-analisten

Koeman junior heeft zijn vader na het WK nog niet gezien, maar wel gebeld. “Wat hij dan zegt is wat ik ook aangaf: je mag kritiek hebben op de keuzes. Maar ja, als die goal niet valt en het wordt 1-0, dan is het misschien wel een goed systeem geweest. Het spel was slecht, laat dat wel duidelijk zijn. Maar het is een dun lijntje. Je mag wel kritische vragen stellen, maar wat mij altijd verbaast – en ik weet niet of ik dit moet zeggen – is dat al die analisten vroeger echt een schijthekel eraan hadden dat er over ze werd gezeurd. En nu doen ze precies hetzelfde. Dat vind ik vervelend.”

Presentator Sam van Royen noemt in dat kader de namen van NOS-gezichten Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk, waarop Koeman antwoordt: “Ja. Die hebben het allemaal vroeger meegemaakt hoe vervelend het is, ook voor de familie. Maar die moeten ook een boterham verdienen.”

Nicky van der Gijp weet ook dat van tafelgasten wordt verwacht dat ze zich niet inhouden. “Als je daar zit, moet je er ook iets over zeggen en moet je zeggen wat je vindt. Ook als dat soms niet leuk is. Maar ik ben het eens met wat Ronald zegt: als het persoonlijk wordt, is dat gewoon heel vervelend. Vaak is het voetbalinhoudelijk en roepen trainers heel snel dat het persoonlijk wordt, maar nu werd het echt persoonlijk. Dan vind ik ook: dat is niet echt oké meer.”