Nederland krijgt steun uit onverwachte hoek na WK-uitschakeling: 'We lachen ze niet uit'

Vanuit België is weinig sprake van leedvermaak na de uitschakeling van Nederland op het WK. Online spreken Belgen respectvol over Nederland en wordt vooral naar de eigen ploeg gekeken. Bij Vandaag Inside laat Ruben Van Gucht ook weten weinig leedvermaak te merken.

Van Gucht, presentator bij de Belgische WK-wedstrijden op de VRT, werd er woensdagavond naar gevraagd bij Vandaag Inside “Leedvermaak? Nee, helemaal niet zelfs. Het enige waar wij met ontzettende verbazing naar kijken, is de zekerheid waarmee jullie een toernooi ingaan en denken dat jullie altijd ver zullen komen.”

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Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen geven direct aan dat daar ditmaal weinig sprake van was. “Oh, wat wij binnenkrijgen in Vlaanderen is dat jullie het idee hebben dat jullie de finale gaan halen.”

Op Facebook was na Nederland - Marokko een peiling te zien van Voetbalflitsen België, dat volgers vroeg of ze Nederland uitlachen. “Zij lachen ons altijd uit als we niet winnen, dus ja?”, luidde het bijschrift. Volgers waren het daar echter niet mee eens: een grote meerderheid laat weten zich vooral op de eigen ploeg te richten.

"Nee, waarom?", luidt een veel gelikete reactie. "Ik ga mezelf nu niet populair maken, maar ik vind een penaltyreeks nooit een waardige meter voor de ploeg die doorgaat. Het is geluk hebben." Iemand anders schrijft: "Nee, Nederland is mijn buurland en steeds als de Belgen er niet bij zijn of uitgeschakeld zijn supporter ik voor Oranje." Weer een andere Belg weet: “Nederig zijn en eerst zien waar we zelf eindigen.”

Nadat België te sterk was voor Senegal, via een beslissende strafschop van Youri Tielemans, werd bij Sporza wel een grapje gemaakt over de strafschoppen van Nederland tegen Marokko. "Alle Nederlanders: zo moet je dat doen, boys", zei oud-Ajacied Wesley Sonck. België zit zelf nog wel in het toernooi en speelt vrijdag de kwartfinale tegen Spanje.