Erik ten Hag wordt niet de volgende bondscoach van Nederland. Ook nu Ronald Koeman zijn eigen vertrek heeft bekendgemaakt, heeft Ten Hag geen interesse in de functie. Hij kiest ervoor om technisch directeur bij FC Twente te blijven.
"Ik ben niet beschikbaar", maakt Ten Hag duidelijk in gesprek met Tubantia. "Ik heb bewust voor deze stap gekozen. De voormalig trainer van Go Ahead Eagles, FC Utrecht, Ajax, Manchester United en Bayer Leverkusen is sinds februari werkzaam als technisch directeur van FC Twente. "Ik heb bewust voor deze stap gekozen", zegt hij.
"Ik ben hier de komende twee jaar sowieso mee bezig. Ik heb het hier naar mijn zin en wil de club graag verder helpen", geeft Ten Hag aan. Daarmee valt voor de KNVB een kandidaat-bondscoach weg. Na de bekendmaking van het vertrek van Koeman waren Ten Hag en Arne Slot de namen die als eerste vielen als opvolger. Met Slot zouden inmiddels al gesprekken zijn gevoerd.
De afwijzing van Ten Hag is geen grote verrassing. In juni was hij aan tafel bij de NOS ook al kraakhelder. "Ik heb voor twee jaar getekend bij FC Twente en dus zit ik de komende twee jaar daar. De KNVB hoeft niet te bellen." Wel erkende hij de rol als bondscoach te ambiëren. "Het is weleens voorbijgekomen, maar dat was dan niet de KNVB. Als je dat kan meemaken, zou je dat graag doen."
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Ik zou ten Hag ook niet als Bondscoach aanbevelen. Hij heeft na zijn Ajax-periode zich niet verder ontwikkeld als clubtrainer. KNVB moet een trainer aanstellen die zijn sporen op international niveau heeft verdiend. Kiezen voor ten Hag is teren op zijn goede jaren bij Ajax en dat is een onverantwoord risico. En dat weet hij zelf ook wel.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Ik zou ten Hag ook niet als Bondscoach aanbevelen. Hij heeft na zijn Ajax-periode zich niet verder ontwikkeld als clubtrainer. KNVB moet een trainer aanstellen die zijn sporen op international niveau heeft verdiend. Kiezen voor ten Hag is teren op zijn goede jaren bij Ajax en dat is een onverantwoord risico. En dat weet hij zelf ook wel.