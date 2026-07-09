Erik ten Hag wordt niet de volgende bondscoach van Nederland. Ook nu Ronald Koeman zijn eigen vertrek heeft bekendgemaakt, heeft Ten Hag geen interesse in de functie. Hij kiest ervoor om technisch directeur bij FC Twente te blijven.

"Ik ben niet beschikbaar", maakt Ten Hag duidelijk in gesprek met Tubantia. "Ik heb bewust voor deze stap gekozen. De voormalig trainer van Go Ahead Eagles, FC Utrecht, Ajax, Manchester United en Bayer Leverkusen is sinds februari werkzaam als technisch directeur van FC Twente. "Ik heb bewust voor deze stap gekozen", zegt hij.

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"Ik ben hier de komende twee jaar sowieso mee bezig. Ik heb het hier naar mijn zin en wil de club graag verder helpen", geeft Ten Hag aan. Daarmee valt voor de KNVB een kandidaat-bondscoach weg. Na de bekendmaking van het vertrek van Koeman waren Ten Hag en Arne Slot de namen die als eerste vielen als opvolger. Met Slot zouden inmiddels al gesprekken zijn gevoerd.

De afwijzing van Ten Hag is geen grote verrassing. In juni was hij aan tafel bij de NOS ook al kraakhelder. "Ik heb voor twee jaar getekend bij FC Twente en dus zit ik de komende twee jaar daar. De KNVB hoeft niet te bellen." Wel erkende hij de rol als bondscoach te ambiëren. "Het is weleens voorbijgekomen, maar dat was dan niet de KNVB. Als je dat kan meemaken, zou je dat graag doen."