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Erik ten Hag zet streep door rol als bondscoach van Oranje

19 juni 2026, 07:25
Erik ten Hag
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Mocht Ronald Koeman deze zomer vertrekken als bondscoach van het Nederlands elftal, dan hoeft de KNVB voorlopig niet aan Erik ten Hag te denken. De trainer van FC Twente maakte donderdagavond bij de NOS duidelijk dat een overstap naar Oranje momenteel niet aan de orde is.

Ten Hag was te gast in WK Avond, waar presentator Sjoerd van Ramshorst hem vroeg naar een mogelijk bondscoachschap in de toekomst. De oefenmeester wordt al geruime tijd genoemd als een van de mogelijke opvolgers van Koeman.

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"Ik ga hier niet over mijn contract uitweiden", reageerde Ten Hag. "Ik heb voor twee jaar getekend bij FC Twente en dus zit ik de komende twee jaar daar. De KNVB hoeft niet te bellen."

Dat betekent overigens niet dat Ten Hag een toekomst als bondscoach uitsluit. Integendeel. "Dat ambieer ik best wel. Het is weleens voorbijgekomen, maar dat was dan niet de KNVB. Als je dat kan meemaken, zou je dat graag doen."

De trainer onthulde bovendien dat hij in het verleden al door meerdere landen is benaderd. Op welke landen hij doelde, wilde Ten Hag niet ingaan. "Het zijn meerdere landen geweest, binnen en buiten Europa."

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Erik ten Hag
Functie: Coach
Leeftijd: 56 jaar (2 feb. 1970)

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