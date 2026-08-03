Joep Geneste (19) kan CL-debuut maken voor NEC, maar heeft geen contract

is een opvallende naam in de selectie van NEC voor het Champions League-duel van dinsdagavond met Olympiakos Piraeus. De negentienjarige doelman heeft geen officieel contract bij de Nijmeegse club, maar kan dinsdag dus wel eventueel minuten maken. Geneste staat er goed op bij clubs in binnen- en buitenland, maar zit vanwege zijn contractuele situatie in een lastig parket.

Wie is Joep Geneste?

NEC reist met drie keepers af naar Griekenland voor het eerste duel met Olympiakos Piraeus in de derde voorronde van de Champions League: Gonzalo Crettaz, Freek Entius en Geneste. Crettaz was vorig jaar al de eerste keeper van NEC en zal dinsdag het doel van de Nijmegenaren verdedigen. Entius en Geneste zijn minder bekend voor het grote voetbalpubliek.

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Met name het verhaal van Geneste is bijzonder. De negentienjarige Nijmegenaar werd in 2016 door PSV weggeplukt uit de jeugdopleiding van NEC, maar keerde twee jaar later alweer terug bij de club uit zijn geboortestad. Geneste doorliep vervolgens diverse jeugdelftallen van NEC en speelde voor diverse jeugdteams van Oranje. Hij behoorde recent tot de selectie van Oranje Onder-19, maar debuteerde nog niet voor dat elftal.

Joep Geneste werkt als maaltijdbezorger

Opmerkelijk is dat Geneste geen contract heeft bij NEC. De talentvolle keeper maakt als amateur deel uit van de selectie van trainer Dick Schreuder en speelde op 18 juli 45 minuten mee in de oefenwedstrijd tegen Al-Fayha FC (7-0 overwinning). Maandag stapte hij met de selectie van NEC op het vliegtuig naar Griekenland, waar NEC dinsdag de eerste wedstrijd tegen Olympiakos Piraeus speelt in de derde voorronde van de Champions League.

Doordat Geneste geen contract heeft, ontvangt hij dus ook geen salaris van NEC. Om financieel rond te komen klust hij bij als maaltijdbezorger. NEC heeft de keeper een aanbieding gedaan, maar deze ligt dusdanig laag dat hij er voorlopig voor gekozen heeft om geen contract met de Nijmeegse club te ondertekenen. Dat weet FCUpdate uit goed ingevoerde bronnen.

Opleidingsvergoeding zit Joep Geneste dwars

Geneste zit bij NEC in een lastig parket. De goalie heeft officieel dus geen contract en krijgt geen salaris, maar kan niet zomaar uitkijken naar een andere club. Dit heeft te maken met het opleidingsvergoedingensysteem van de KNVB.

Clubs die Geneste willen overnemen, zullen een opleidingsvergoeding moeten betalen aan NEC, omdat de doelman niet eerder een profcontract had bij een betaald voetbal club én omdat NEC hem voor 1 mei 2026 formeel een contractvoorstel heeft gedaan. De hoogte van de opleidingsvergoeding hangt onder meer af van het niveau van de nieuwe club, de leeftijd van de speler en de jaren waarin de speler is opgeleid. In het geval van Geneste zou dat neerkomen op een bedrag van minimaal 200.000 euro.

Het voorgaande betekent concreet dat clubs die Geneste willen overnemen van NEC, een opleidingsvergoeding van ongeveer 200.000 euro moeten betalen. Gezien de status van Geneste valt te bezien of Nederlandse clubs bij wie hij op het verlanglijstje staat, een dergelijke opleidingsvergoeding op tafel willen of kunnen leggen.

De verplichting om een opleidingsvergoeding te betalen geldt overigens niet oneindig: deze vervalt volgend jaar zomer. Tot die tijd is hij, bij het uitblijven van een akkoord met NEC, gehouden om kosteloos te spelen en als maaltijdbezorger te werken om het hoofd boven water te houden.