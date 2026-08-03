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Julian Brandt krijgt Ajax-fans op de banken met twee woorden

3 augustus 2026, 19:32
Julain Brandt Ajax
Foto: © Ajax
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.
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Julian Brandt is maandag op de Open Dag van Ajax voorgesteld aan de supporters van de Amsterdamse club. De Duitse middenvelder betrad onder een daverend applaus het veld in de Johan Cruijff ArenA en kreeg de fans vervolgens op de banken met enkele woorden.

Maandagmiddag vond in de Johan Cruijff ArenA de jaarlijkse Open Dag van Ajax plaats. De selectiespelers van de Amsterdamse club betraden één voor één het veld en werden voorgesteld aan de supporters.

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Brandt werd speciaal uitgelicht door het mediateam van Ajax. De onlangs van Borussia Dortmund overgekomen middenvelder stapte naar voren en gaf een kort interview op het veld. “Het voelt heel speciaal om hier te zijn. Ik ben blij om hier te zijn. Dank jullie wel voor de liefde!”, waren zijn eerste woorden.

Brandt gaf vervolgens aan dat zijn eerste dagen in Amsterdam zeer ‘exciting’ geweest zijn. “We trainen hard, want we hebben het nodige te bereiken”, vervolgde hij. “Het is een hele professionele club. Er zijn veel goede spelers en ik weet uit mijn ervaring van een aantal jaar geleden dat de fans geweldig zijn. Het stadion is ook prachtig. Ik kijk ernaar uit om hier te spelen.”

De dertigjarige middenvelder kreeg vervolgens de vraag waarom hij juist voor Ajax gekozen heeft, gezien hij ook andere opties had. “Waarom niet?”, antwoordde hij. Met die twee woorden kreeg Brandt het publiek op de banken: een daverend applaus daalde vanaf de tribunes in de Johan Cruijff ArenA neer naar het veld.

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Julian Brandt

Julian Brandt
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 30 jaar (2 mei 1996)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Dortmund
29
7
2024/2025
Dortmund
30
5
2023/2024
Dortmund
32
7
2022/2023
Dortmund
32
9

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